У поліції пообіцяли "несподівані відповіді на поставлені питання" в справі активіста Стерненка

У поліції також повідомили, що у справі про напад на активіста допитано вже 17 осіб.

В Одесі у справі про напад на голову громадської організації «Небайдужі», екс-лідера одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка допитано 17 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

«Допитано 17 осіб. Плюс є люди, яких потрібно встановлювати і додатково допитувати», - сказав він.

Начальник регіонального главку Нацполіції також зазначив, що на даний час усі фігуранти трьох кримінальних проваджень, відкритих за фактом подій, які відбулися 24 травня на Фонтанській дорозі, визначені як свідки. У цьому ж статусі вони допитані. Статус підозрюваного або потерпілого ще нікому не пред'явлено.

«Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено більше 15 експертиз, у тому числі комплексна. За їх результатами ви чітко отримаєте відповіді на поставлені питання. Когось, напевно, вони навіть здивують ...», - заявив Головін.

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Він також не підтвердив інформацію про те, що на нього у зв'язку зі справою Стерненка чиниться тиск.

«Якщо на мене будуть тиснути, я це озвучу», - сказав керівник главку.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 24 травня до поліції надійшла інформація про те, що в Одесі на вулиці Фонтанська дорога скоєно напад на активіста Стерненка. Його було доставлено до лікарні зі струсом головного мозку та різаною раною руки. На місці події поліцейські виявили тіло одного з ймовірних зловмисників, який помер від колото-різаних ран.

Сам 23-річний Стерненко заявив, що напад стався біля будинку, в якому він проживає і куди прямував разом зі своєю супутницею.

Пізніше повідомили ще про одного встановленого учасника конфлікту, у якого також виявлені колото-різані поранення. За попередніми даними, у всіх трьох, у тому числі, Стерненка - рани, завдані одним і тим самим ножем.

Відкрито три кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 15 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості ушкодження) Кримінального кодексу України.

Пізніше активіст заявив, що перебуває у Києві, де проходить лікування, оскільки з одеської лікарні його виписано «заднім числом».

Він також акцентував, що наполягає на зміні підслідності, тому що не довіряє об'єктивності місцевої поліції і прокуратури.