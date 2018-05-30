Жителі Криму залишаються громадянами України: омбудсмен звернеться до Ради Європи щодо порушення прав Сенцова

Омбудсмен в ході провадження про порушення прав Сенцова та Кольченка ініціює звернення до Ради Європи щодо визначення поняття «громадянин».

У ході провадження за фактами порушення прав і свобод громадян України Олександра Кольченка і Олега Сенцова Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ініціює звернення до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда щодо визначення поняття «громадянин» в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб.

Як повідомила прес-служба омбудсмена, сьогодні Денісова зустрілась із заступником міністра юстиції України Сергієм Петуховим, який надав пояснення щодо проведеної роботи Міністерством юстиції в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб (1983 рік).

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Під час зустрічі Денісова наголосила, що у пункті 4 статті 3 «Умови передачі» Конвенції зазначено, що будь-яка держава у будь-який час має право за допомогою декларації, направленої на ім'я генерального секретаря Ради Європи, визначити в частині, що стосується даної держави, як вона розуміє термін «громадянин» у рамках Конвенції.

Україна, за словами Петухова, цього досі не зробила. Тому омбудсмен ініціює підготовку та направлення до генерального секретаря РЄ декларації, у якій саме і буде визначатись термін «громадянин».

Зокрема, у документі йтиметься про те, що всі громадяни, які на момент анексії Криму проживали на півострові, були і залишаються громадянами України. Адже весь цивілізований світ визнає, що Крим – це Україна.

Міністерство юстиції України надасть більш розширену інформацію про всю роботу відомства щодо повернення незаконно засуджених громадян України Сенцова та Кольченка.

У омбудсмена нагадали, що Російська Федерація відмовляється передати Сенцова та Кольченка відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб, тому що не визнає їх українського громадянства. Водночас Денісова наголошує, що аргументація російської сторони щодо автоматичного набуття Кольченком та Сенцовим громадянства РФ після анексії Криму не може бути прийнята, оскільки це суперечить імперативним нормам загального міжнародного права.

Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова разом з українським активістом Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали. 14 травня Сенцов, якого утримують у колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх 64 українських політв'язнів Кремля. Кольченко відбуває покарання у виправній колонії №6 (м. Копейськ, Челябінська область РФ).