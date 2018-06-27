Омелян хоче передати в Мінінфраструктури відповідальність за будівництво пунктів переходу через кордон
Державна фіскальна служба повинна передати відповідальність за будівництво прикордонних пунктів пропуску через державний кордон України Міністерству інфраструктури для з'єднання побудованих доріг з контрольними пунктами переходу на кордоні.
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході першого міжнародного Форуму країн Східної і Центральної Європи «Via Carpatia», який проходить в сел. Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області.
«На жаль, пункти пропуску – це повністю відповідальність Державної фіскальної служби. У нас спільно з віце-прем'єром Кистионом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм в минулому році був великий тур по Польщі, Словаччини та Угорщини для того, щоб перевірити стан пунктів пропуску на кордоні України з ЄС. Була розроблена дорожня карта. Одним з головних її елементів було наступне – всі стратегічні пункти переходу повинні бути передані Міністерству інфраструктури, щоб ми логічно з'єднували новостворені або відремонтовані дороги з контрольними пунктами переходу на кордоні», - сказав він.
Омелян зазначив, що ті дороги, які не мають стратегічного значення (обласні), повинні бути передані на рівень області.
«Так як область краще знає, у якому місці відкрити пункт переходу», - сказав він.
У коментарі УНІАН щодо того, чи передбачає дорожня карта передати митний контроль Мінінфраструктури, Омелян відповів: «Ні, тільки будівництво пунктів переходу».
Також, він підкреслив, що кількість таких переходів повинна бути значно більше.
«Не тільки залізничних, автомобільних, а просто пішо-туристичних. Це дійсно дика ситуація, коли цей край (Івано-Франківська область – УНІАН) не має жодного пункту переходу з Румунією. Чернівецька область - теж. У Закарпатті ситуація трошки краще. Але не на багато», - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, 23 - 30 червня у Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області проходить Перший міжнародний форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».
9 вересня 2015 року у Варшаві було підписано угоду про виділення Україні кредиту на 100 млн євро для розвитку прикордонної інфраструктури пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
Ця угода передбачає надання Україні коштів на 30 років під 0,15% - «фактично під нуль відсотків».
Зібрані кошти будуть використані на розвиток восьми пунктів пропуску на найбільшому східному кордоні Євросоюзу. Це буде стосуватися 8 мільйонів громадян з обох сторін.
У жовтні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про розподіл 100 млн євро кредиту між держорганами на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Польщею.