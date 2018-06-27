Омелян хоче передати в Мінінфраструктури відповідальність за будівництво пунктів переходу через кордон

Міністр підкреслив, що кількість таких прикордонних пунктів переходу має бути значно більшим.

Державна фіскальна служба повинна передати відповідальність за будівництво прикордонних пунктів пропуску через державний кордон України Міністерству інфраструктури для з'єднання побудованих доріг з контрольними пунктами переходу на кордоні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході першого міжнародного Форуму країн Східної і Центральної Європи «Via Carpatia», який проходить в сел. Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області.

«На жаль, пункти пропуску – це повністю відповідальність Державної фіскальної служби. У нас спільно з віце-прем'єром Кистионом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм в минулому році був великий тур по Польщі, Словаччини та Угорщини для того, щоб перевірити стан пунктів пропуску на кордоні України з ЄС. Була розроблена дорожня карта. Одним з головних її елементів було наступне – всі стратегічні пункти переходу повинні бути передані Міністерству інфраструктури, щоб ми логічно з'єднували новостворені або відремонтовані дороги з контрольними пунктами переходу на кордоні», - сказав він.

Омелян зазначив, що ті дороги, які не мають стратегічного значення (обласні), повинні бути передані на рівень області.

«Так як область краще знає, у якому місці відкрити пункт переходу», - сказав він.

У коментарі УНІАН щодо того, чи передбачає дорожня карта передати митний контроль Мінінфраструктури, Омелян відповів: «Ні, тільки будівництво пунктів переходу».

Також, він підкреслив, що кількість таких переходів повинна бути значно більше.

«Не тільки залізничних, автомобільних, а просто пішо-туристичних. Це дійсно дика ситуація, коли цей край (Івано-Франківська область – УНІАН) не має жодного пункту переходу з Румунією. Чернівецька область - теж. У Закарпатті ситуація трошки краще. Але не на багато», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 23 - 30 червня у Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області проходить Перший міжнародний форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».

9 вересня 2015 року у Варшаві було підписано угоду про виділення Україні кредиту на 100 млн євро для розвитку прикордонної інфраструктури пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Ця угода передбачає надання Україні коштів на 30 років під 0,15% - «фактично під нуль відсотків».

Зібрані кошти будуть використані на розвиток восьми пунктів пропуску на найбільшому східному кордоні Євросоюзу. Це буде стосуватися 8 мільйонів громадян з обох сторін.

У жовтні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про розподіл 100 млн євро кредиту між держорганами на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Польщею.