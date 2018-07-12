Трагедія на Рівненському полігоні: під час слідчого експерименту підірвали декілька мінометів “Молот” та “Сані”

Заступник міністра оборони стверджує, що підрив міни в каналі стволів мінометів призвів до одного і того ж результату - руйнування ствола.

Під час слідчого експерименту з метою встановлення причини вибуху міномета під час навчань на Рівненському полігоні було підірвано декілька мінометів “Молот” та “Сані”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони Ігор Павловський розповів на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

За його словами, підрив міни в каналі ствола мінометів двох різних конструкцій призвів до одного і того ж результату — руйнування ствола.

“Також ми підірвали паралельно міномет Б-11, за тією ж методикою, і отримали ті самі результати. Після цього усю зброю — перший міномет, який підірвався в ході виконання завдань і 4 міномети, які ми вчора підірвали під час слідчого експерименту, ми передали до Інституту судових експертиз для з’ясування остаточних причин і проведення аналізу, що стосується конструктивних особливостей матеріалу, з якого вони зроблені”, - розповів Павловський.

Також він додав, що в ході виконання стрільб на полігоні мало місце подвійне зарядження міномета, внаслідок чого сталася трагедія.

За словами Павловського, що стосується конструктивних особливостей, то ситуація з’ясується після проведення хімічного аналізу матеріалів, з яких виготовлено міномет.

Читайте такожУ військових є низка претензій до якості міномету "Молот"

Окрім того, він розповів, що на сьогодні порушено кримінальне провадження стосовно дотримання техніки безпеки під час навчань. “Дії кожного військовослужбовця будуть відновлені і встановлено, що саме спричинило цю трагічну подію на навчаннях”, - запевнив Павловський.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 05:55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет «Молот». Загинули троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, яка базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро осіб під час вибуху отримали поранення. Рішенням командування навчання призупинено. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю. 11 липня на Рівненському полігоні проводили слідчий експеримент з метою встановлення причини вибуху міномета.

Як відомо, 120-мм міномет 2Б11 входить до складу радянського мінометного комплексу «Сані».

М120-15 «Молот» — міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11. За повідомленням виробника, - ПАТ «Завод «Маяк», що входить до складу ДК «Укроборонпром», – на відміну від 2Б11, «Молот» роблять з новітніх сплавів, які мають подовжити йому термін експлуатації.