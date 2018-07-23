У в'язницях Греції через обман опинилися понад 100 українців - Денісова

Омбудсмен наголошує, що українців запрошують працювати на круїзних лайнерах, а натомість під загрозою смерті змушують переправляти через море "нелегалів" до Європи.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що у в'язницях Греції перебуває 161 українець, з них 112 осіб - за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook.

"Українці заполонили грецькі тюрми. Наших громадян обманним шляхом запрошують працювати на круїзних лайнерах, яхтах, а натомість під примусом сили та загрозою смерті змушують переправляти через море "нелегалів" до Європи. Саме через це сотні українських моряків були затримані грецькими правоохоронними органами", - йдеться у дописі Денісової.

Вона додала, що на таку нелегальну роботу злочинні угруповання вербують українців, у яких виникають фінансові труднощі. "Морякам обіцяють офіційне працевлаштування, роботу за контрактом. Дуже швидко, буквально через декілька місяців, вони опиняються у грецьких тюрмах… А хтось робить на цьому величезні гроші", - пише омбудсмен.

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Денісова підкреслює, що у в'язницях порушуються права затриманих. Перекладачі, яких надають громадянам України, не володіють на достатньому рівні українською чи російською мовами, зауважує Уповноважений.

"Тобто, повноцінно не надається правова допомога, тому що без належного перекладу затримані не можуть надати докази своєї невинуватості, поспілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці справи, в якій вони фігурують. Крім того, судом не враховуються пом’якшувальні обставини, не беруться до уваги свідчення моряків, а умови їх утримання не відповідають мінімальним стандартним правилам поводження з в’язнями", - йдеться в дописі.

Зокрема, додає Денісова, за словами родичів моряків, вони перебувають у жахливих умовах, їм відмовляють у лікуванні.

"За наявною інформацією, у тюрмах Греції наразі перебувають 161 українець. З них 112 осіб - за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів", - повідомила омбудсмен.

Вона зауважує, що Україна та Грецька Республіка є державами, які приєдналися до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. "Стаття 26 Конвенції передбачає звільнення від покарання, якщо злочин був вчинений під примусом. Тобто, як у більшості випадків затриманих українських моряків", - наголошує Денісова.

З огляду на це, вона закликає до співпраці комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович та сподівається, що разом їм вдасться повернути додому українських громадян.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що українцям Сергію Шваюку та Петру Литвинчуку, засудженим у Греції на 180 років за перевезення нелегальних мігрантів, можуть зменшити термін ув'язнення.