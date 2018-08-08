В Україні заборонили ввезення підручника, де стверджується, що Київ був столицею Росії

З травня минулого року Держкомтелерадіо надало 63 відмови у видачі дозволів на ввезення 235 500 примірників видань антиукраїнського змісту.

Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну підручника М. Гацкевича «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги», де стверджується, що Київ був столицею Росії.

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Про це повідомляє Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держкомтелерадіо. У відомстві уточнили, що відмову надано на підставі висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. При цьому зазначається, що, зокрема, у підручнику М. Гацкевича, який завести в Україну мало намір ТОВ «Видавництво «Арій», у текстах для перекладу з англійської стверджується, що Київ був столицею Росії, а також фальсифікуються інші історичні факти. «Експерти вважають ці «історичні помилки» проявом пропагандистських маніпулятивних технологій держави-агресора», - зазначають в Держкомтелерадіо.

В повідомленні сказано, що в іншій книзі - «Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем», на ввезення якої Держкомтелерадіо не дав дозволу ТОВ «Якабу Трейд», присутні ознаки пропаганди держави-агресора, зокрема, її силових структур.

В Держкомтелерадіо нагадують, що 22 травня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України». Нею визначено, що розповсюджувачі видавничої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій України мають отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення видавничої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу приймає експертна рада Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Також наголошується, що станом на 7 серпня 2018 року Держкомтелерадіо видав суб’єктам господарювання дозволи на ввезення 18826 назв видавничої продукції з території держави-агресора й тимчасово окупованих територій України.

Водночас Держкомтелерадіо надав 63 відмови у видачі дозволів на ввезення 235 500 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийняв рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. При цьому зазначається, що ще 645 відмов надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.