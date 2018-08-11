Російські тюремники стверджують, що вага Сенцова в нормі

У службі виконання покарань також стверджують, що "погіршення стану здоров'я не спостерігається".

У Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) стверджують, що вага незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова в нормі, а його стан здоров'я - задовільний.

У повідомленні на сайті відомства заперечують інформацію про те, що за час голодування Сенцов втратив 30 кілограм.

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"У зв'язку з появою у багатьох ЗМІ повідомлень про те, що засуджений Олег Сенцов, який відбуває покарання в ФКУ ІК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу, нібито схуд на 30 кілограмів, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в прес-службі ФСВП.

Там також стверджують, що Сенцов приймає поживну суміш ще з травня. При цьому адвокат режисера Дмитро Дінзе говорив, що політв'язень почав приймати медичну суміш три тижні тому.

"З перших днів відмови від прийому їжі за пацієнтом встановлено індивідуальне динамічне медичне спостереження. З 24 травня йому призначено підтримуючу терапію", - йдеться в повідомленні.

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За словами Дінзе, Сенцов п'є мінімальну кількість медичної суміші і воду, щоб не втрачати свідомість і контролювати дії, які з ним відбуваються, і не потрапити в лікарню. У листі своїй сестрі Наталії режисер писав, що в лікарні міста Лабитнангі, куди його намагалися перевести, над ним "знущаються ще більше, ніж у тюремній". В тому ж листі Сенцов написав, що відчуває, що "кінець близький, і він це не про звільнення".

При цьому у ФСВП стверджують, що "на сьогоднішній день дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається. В даний час стан Сенцова оцінюється як задовільний".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією адвоката Дмитра Дінзе, який відвідав режисера в колонії, стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації.

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За словами адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Він повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

Також Дінзе повідомив, що Сенцова двічі вмовляли поїхати в лікарню. За словами адвоката, режисер виступає проти переведення його в громадську лікарню Лабитнангі, оскільки «завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться і, ймовірно, може тільки нашкодити йому». Він також проти переведення його у будь-яку іншу лікарню, «оскільки просто не витримає етапування і може померти».

Нагадаємо, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.