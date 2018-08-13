Затримання контрабандиста Амінева сталося завдяки прикриттю сірих схем по всій Україні - екс-митник

За останній рік ситуація як на Одеській митниці, так і в цілому по Україні, докорінно змінилась.

Відомий контрабандист Денис Амінєв не зміг домовитися з жодною регіональною митницею про роботу «в сіру», в результаті чого його товар був заарештований.

Про це розповів колишній заступник начальника Одеської митниці Олександр Халковський в інтерв'ю «Деловой столице».

«Коли команда Олександра Власова (начальник Одеської митниці - Ред.) навесні 2017 року прийшла на Одеську митницю, перші протоколи складалися саме по вантажах компаній, підконтрольних Амінєву і його партнерам. Переконавшись, що домовитися йому не вдасться, він припинив працювати з Одеською митницею та став возити товар (в основному, взуття, тканини і т.д.) до інших регіонів, на інші митниці. У травні цього року з'явився знову. Керівник ДФСУ Мирослав Продан зробив те, що нікому до нього на митниці не вдавалося. Сірий імпорт затиснули не на окремій Одеській митниці, а по всій Україні. Доставка контейнера з Одеси до Києва обходиться в 700 доларів, з Одеси до Сум - в 1200 доларів. Який сенс переплачувати за перевезення контейнера, якщо ні в Києві, ні в Сумах тобі не дозволять знизити митну вартість, не дозволять «гратися» з вагою, не оформлять дорожчий товар під виглядом дешевшого. І група Амінєва змушена була повернутися до Одеси і йти оформлятися «в лоб»», - повідомив Халковський.

За словами Халковського, практично кожен вантаж групи Амінєва підлягав огляду, проводився ваговий контроль. В результаті Амінєв погорів не на контрабанді, а на використанні фіктивних підприємств.

«Одна з фірм, підконтрольних групі Амінєва, завезла до Одеси 37 контейнерів, 9 з яких були подані до оформлення. За ними ми склали 6 протоколів, оскільки виявили порушення митних правил. У цей час від наших колег з Києва нам надійшов сигнал - був опитаний директор цієї компанії. Він зізнався, що реєстрував фірму, але до подальшої її діяльності стосунку нібито не мав. Вантаж компанії був заарештований, і правоохоронці вилучили товар», - розповів Халковський.

Він зазначив, що за останній рік ситуація як на Одеській митниці, так і в цілому по Україні, докорінно змінилася.

«Ви можете запитати у білих імпортерів, наскільки їм простіше стало жити і конкурувати. Білі імпортери - найкращий індикатор ситуації. Вони вам скажуть, що сірий імпорт або став платити, як всі, або зупинився. Продан докорінно змінив ситуацію, хоча було дуже непросто. Це ілюзія, що можна прийти і все за п'ять хвилин змінити, подолати корупцію, розігнати шахраїв. Перебудова системи - це досить складний шлях. Подивіться, як зросли надходження з одного контейнера на Одеській митниці. У липні 2017 року з контейнера в середньому платили трохи більше 6 тисяч доларів, зараз - близько 8 тисяч доларів. Середня вага оформленого контейнера (40 High Cube) – понад 13.5 тонн, збільшення ваги більше ніж на тонну в порівнянні з минулим роком. Ми за 7 місяців 2018 року перерахували до бюджету 15,5 млрд.грн, а за аналогічний період 2016 року - 7,1 млрд.грн. Зростання більш ніж удвічі», - пояснив колишній заступник начальника митниці.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) затримали відомого одеського контрабандиста Дениса Амінєва. Шевченківський суд виніс рішення про його арешт на два місяці з правом внесення застави в розмірі 30 млн.грн. Амінєва підозрюють в організації крадіжки 37 контейнерів з товарами на суму 154 млн грн. За версією слідства, одна з компаній Амінєва з ознаками фіктивності намагалася оформити на Одеській митниці партію товару. Результатом став повний огляд вантажу, складання протоколів про порушення митних правил та арешт контейнерів. Після чого контрабандист організував крадіжку арештованого товару.