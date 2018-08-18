В "Океані Ельзи" спростували інформацію, що гурт покинув клавішник

09:34, 18 серпня 2018
Суспільство
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Мілош Єліч не покинув гурт "Океан Ельзи" / скріншот

Про це УНІАН повідомила менеджер гурту Вікторія Хоменко.

"У нас склад залишається без змін! Мілош Єліч як був, так і залишається клавішником групи", - зазначила менеджер.

На фото з останньої репетиції гурту видно, що Єліч репетирує разом з іншими музикантами.

фото "Океан Ельзи"

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що сербський музикант Мілош Єліч покидає гурт через начебто важкі стосунки з іншими членами колективу.

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Теги: #Океан Ельзи