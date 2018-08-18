В "Океані Ельзи" спростували інформацію, що гурт покинув клавішник

На фото з останньої репетиції гурту видно, що Єліч репетирує разом з іншими музикантами гурту.

Представники популярного українського гурту "Океан Ельзи" спростували поширену ЗМІ інформацію, що гурт покинув клавішник Мілош Єліч.

Про це УНІАН повідомила менеджер гурту Вікторія Хоменко.

"У нас склад залишається без змін! Мілош Єліч як був, так і залишається клавішником групи", - зазначила менеджер.

На фото з останньої репетиції гурту видно, що Єліч репетирує разом з іншими музикантами.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що сербський музикант Мілош Єліч покидає гурт через начебто важкі стосунки з іншими членами колективу.