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Концерт «Океан Ельзи» на День Незалежності: як Вакарчук зібрав повний Олімпійський (фото)

16:09, 25 серпня 2018
Суспільство
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Концерт «Океан Ельзи» на День Незалежності / соцмережі

Він тривав більше чотирьох годин, захід відвідали 100 000 чоловік.

Зазначимо, що президентський сектор, в якому зазвичай сидять віп-гості на матчах, сиділи герої АТО. Про це Святослав Вакарчук заявив зі сцени під час виступу. Їм він присвятив і виконав пісню «Мить».

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Теги: #Вакарчук#Океан Ельзи