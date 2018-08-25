Концерт «Океан Ельзи» на День Незалежності: як Вакарчук зібрав повний Олімпійський (фото)

Він тривав більше чотирьох годин, захід відвідали 100 000 людей.

24 серпня, у День Незалежності України, група «Океану Ельзи» дав великий концерт на НСК «Олімпійський».

Він тривав більше чотирьох годин, захід відвідали 100 000 чоловік.

Зазначимо, що президентський сектор, в якому зазвичай сидять віп-гості на матчах, сиділи герої АТО. Про це Святослав Вакарчук заявив зі сцени під час виступу. Їм він присвятив і виконав пісню «Мить».