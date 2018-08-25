Концерт «Океан Ельзи» на День Незалежності: як Вакарчук зібрав повний Олімпійський (фото)
16:09, 25 серпня 2018Суспільство
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Він тривав більше чотирьох годин, захід відвідали 100 000 людей.
Концерт «Океан Ельзи» на День Незалежності / соцмережі
24 серпня, у День Незалежності України, група «Океану Ельзи» дав великий концерт на НСК «Олімпійський».
Він тривав більше чотирьох годин, захід відвідали 100 000 чоловік.
Зазначимо, що президентський сектор, в якому зазвичай сидять віп-гості на матчах, сиділи герої АТО. Про це Святослав Вакарчук заявив зі сцени під час виступу. Їм він присвятив і виконав пісню «Мить».
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