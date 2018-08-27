Майже половина росіян хотіла б, щоб українців не пускали до Росії або пускали тимчасово - соцопитування

При цьому в серпні 2010 року лише 13% респондентів заявляли про небажання бачити українців в РФ.

44% росіян хотіли б, щоб українців не пускали до Росії або пускали тимчасово.

Про це свідчать дані опитування Левада-Центру, результатами якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

На питання «Якою мірою Ви особисто готові мати справу з українцями?» 6% відповіли, що готові бачити їх серед членів своєї сім'ї, 6% - серед своїх друзів, 8% - серед своїх сусідів, 3% - серед колег на роботі, 29% - серед громадян Росії. При цьому 20% респондентів вказали, що пускали б українців до Росії «лише тимчасово», 22% - «не пускали би їх до Росії», 7% не визначилися з відповіддю.

Разом з тим, згідно з опитуванням, найжорсткіша (негативно забарвлена) соціальна дистанція у росіян висловлена щодо ромів. Так, у липні 2018 року 43% опитаних заявили, що не пускали б їх до Росії.

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На другому і третьому місці підтримка ізоляціоністських бар'єрів щодо темношкірих (33%) і вихідців з Середньої Азії (30%). Кожен четвертий росіянин (по 27%) не пускав би до країни китайців і чеченців (які є громадянами РФ), а кожен п'ятий - українців (22%).

Мінімальний рівень підтримки заборони проживання в Росії із запропонованих для вибору фіксується щодо євреїв, яких не пускали б 15% росіян.

При цьому результати дослідження свідчать про зростання соціальної дистанції щодо українців. Так, у серпні 2010 року лише 13% росіян заявляли про небажання бачити їх у своїй країні, а в липні 2018 року - вже до 22%.

Аналогічний тренд - на зростання підтримки рестриктивних (обмежувальних) установок щодо ромів (з 35% до 43% відповідно) і «вихідців з Африки» (з 26% до 33%).

«Слід зазначити, що раніше негативізм щодо України (точніше, її керівництва) в цілому не переносився на її жителів, але через конфлікт, який триває між обома країнами, зростання негативних установок фіксується і щодо трудових мігрантів з України і щодо громадян України», - відзначають російські соціологи.

При цьому, якщо в міру продовження затяжного зовнішньополітичного конфлікту Росії і Заходу і ослаблення конфронтаційної риторики тренд на зростання позитивного ставлення до США і Євросоюзу в російській громадській думці стає дедалі помітнішим, незважаючи на деякі коливання в динаміці, то негативізм росіян щодо України демонструє стійкість.

Загальноросійське репрезентативне дослідження населення РФ у віці від 18 років і старшого проводилося методом особистого інтерв'ю 19-25 липня. У ньому взяли участь близько 1 тисячі 600 осіб.

Як повідомляв УНІАН, соціологи зафіксували різке зростання в РФ ксенофобських настроїв. Пояснити зростання ксенофобії, на думку соціологів, можна невдоволенням пенсійною реформою в РФ і погіршенням споживчих і соціальних настроїв.