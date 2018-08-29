Горіховий Спас в Україні: найкращі привітання
Горіховий Спас в Україні святкують щороку 29 серпня, його також називають Хлібний Спас.
Перед Горіховим Спасом відзначають Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) і завершення Успенського посту, який триває два тижні – з 14 по 27 серпня.
У давнину говорили: «Перший Спас — на воді стоять; другий Спас — яблука їдять; третій Спас — на зелених горах полотна продають», тому третій Спас ще називали «Спас на полотнах», «Спас на полотні», «Полотняний спас». В цей день було прийнято торгувати полотнами.
Найкращі привітання на Горіховий Спас:
***
Сьогодні вже точно дозріли горіхи,
А значить, дочекалися ми час успіху,
І тільки хороше чекає попереду
На життя звивистому нашому шляху!
Залишаться гіркі дні за спиною,
Нас чекає краса, доброта і спокій!
Веселого свята радісний сміх
Подарує нам Спаса дозрілий горіх!
***
Прощається серпень, горіхової гілкою
Змахнувши на прощання, ніби рукою.
Горіховий Спас на згадку про літо
Нам дарує сьогодні тепло і спокій.
***
Вітання від нас,
У світле свято Хлібний Спас.
Печи хліб, малюй картини,
Збирай горіх з ліщини.
Попроси Бога про те,
Що б щастя дав у твій дім.
Якщо все встигнеш враз,
Будеш пити зимою квас.
Постарайся швидше,
До відльоту журавлів.
***
Третій Спас
Всім горіхів припас.
Їжте хліб, пийте квас,
Пригощайте і нас.
Літо наближається до кінця,
Але сумувати нам не до лиця.
Ми відсвяткуємо зараз
Православний Хлібний Спас!
Стіл накриємо, напечем,
Кожен буде захоплений.
Ми побажаємо
Щоб рік був урожайний.
***
З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним
Я вітаю! І жити вам безбідно
Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,
Щоб Господь дарував вам Рятунок!
***
Вересень наближається знову,
Дозріли горіхи в садах...
Давайте берегти Боже слово
В молитвах своїх працях:
Воно дає силу і розум,
Його втратити нам не можна;
А нині з Горіховим спасом
Я вас вітаю, друзі!
***
Сьогодні горіховий спас!
І я вітаю вас з цим!
Нехай кожен день, кожну годину
Бог допомагає порадою.
Нехай він нас не скривдить,
Пославши нам по шматочку хліба.
Сьогодні горіховий спас!
Давайте подивимося все в небо!
***
Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
У Володимира Даля в тлумаченні календаря хлібороба, складеного за народними прикметами і спостереженнями, наведено оригінальний погляд: «Зимова опока на деревах обіцяє, як кажуть, добрий урожай на хліб; врожай на горіхи обіцяє багату жнива хліба на майбутній рік, принаймні, помічено, що сильний врожай на горіхи і на хліб ніколи не буває разом; крім того ніколи не буває великого врожаю на горіхи два роки підряд; стало бути, при великій кількості у горіхах, їх на наступний рік не буде, а ймовірно, буде урожай на хліб.» Повертаючись до назви третього Спаса, званого «хлібним», народ відзначав його як день подяки Господу за хліб насущний на кожен день, що і чується в народних прислів'ях і приказках: «Третій Спас хліба припас», «Добре, якщо Спас — на полотні, а хліб в току!»