Горіховий Спас в Україні: найкращі привітання

В Україні відзначають Горіховий Спас-2018. З нагоди свята у храмах проходять урочисті богослужіння, освячуються горіхи. Православні українці вітають один одного на Горіховий Спас.

Горіховий Спас в Україні святкують щороку 29 серпня, його також називають Хлібний Спас.

Перед Горіховим Спасом відзначають Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) і завершення Успенського посту, який триває два тижні – з 14 по 27 серпня.

У давнину говорили: «Перший Спас — на воді стоять; другий Спас — яблука їдять; третій Спас — на зелених горах полотна продають», тому третій Спас ще називали «Спас на полотнах», «Спас на полотні», «Полотняний спас». В цей день було прийнято торгувати полотнами.

Найкращі привітання на Горіховий Спас:

***

Сьогодні вже точно дозріли горіхи,

А значить, дочекалися ми час успіху,

І тільки хороше чекає попереду

На життя звивистому нашому шляху!

Залишаться гіркі дні за спиною,

Нас чекає краса, доброта і спокій!

Веселого свята радісний сміх

Подарує нам Спаса дозрілий горіх!

***

Прощається серпень, горіхової гілкою

Змахнувши на прощання, ніби рукою.

Горіховий Спас на згадку про літо

Нам дарує сьогодні тепло і спокій.

***

Вітання від нас,

У світле свято Хлібний Спас.

Печи хліб, малюй картини,

Збирай горіх з ліщини.

Попроси Бога про те,

Що б щастя дав у твій дім.

Якщо все встигнеш враз,

Будеш пити зимою квас.

Постарайся швидше,

До відльоту журавлів.

***

Третій Спас

Всім горіхів припас.

Їжте хліб, пийте квас,

Пригощайте і нас.

Літо наближається до кінця,

Але сумувати нам не до лиця.

Ми відсвяткуємо зараз

Православний Хлібний Спас!

Стіл накриємо, напечем,

Кожен буде захоплений.

Ми побажаємо

Щоб рік був урожайний.

***

З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним

Я вітаю! І жити вам безбідно

Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,

Щоб Господь дарував вам Рятунок!

***

Вересень наближається знову,

Дозріли горіхи в садах...

Давайте берегти Боже слово

В молитвах своїх працях:

Воно дає силу і розум,

Його втратити нам не можна;

А нині з Горіховим спасом

Я вас вітаю, друзі!

***

Сьогодні горіховий спас!

І я вітаю вас з цим!

Нехай кожен день, кожну годину

Бог допомагає порадою.

Нехай він нас не скривдить,

Пославши нам по шматочку хліба.

Сьогодні горіховий спас!

Давайте подивимося все в небо!

***

Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!

У Володимира Даля в тлумаченні календаря хлібороба, складеного за народними прикметами і спостереженнями, наведено оригінальний погляд: «Зимова опока на деревах обіцяє, як кажуть, добрий урожай на хліб; врожай на горіхи обіцяє багату жнива хліба на майбутній рік, принаймні, помічено, що сильний врожай на горіхи і на хліб ніколи не буває разом; крім того ніколи не буває великого врожаю на горіхи два роки підряд; стало бути, при великій кількості у горіхах, їх на наступний рік не буде, а ймовірно, буде урожай на хліб.» Повертаючись до назви третього Спаса, званого «хлібним», народ відзначав його як день подяки Господу за хліб насущний на кожен день, що і чується в народних прислів'ях і приказках: «Третій Спас хліба припас», «Добре, якщо Спас — на полотні, а хліб в току!»