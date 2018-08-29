"Що з обличчям?": у мережі розкритикували фото Ані Лорак у відвертому вбранні

Знімок Ані Лорак за годину набрав понад 30 тисяч лайків.

Опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за нове фото. Артистку, яка активно гастролює в Росії, знову запідозрили в захопленні пластикою і фотошопом.

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Знімок з анонсом свого виступу в Казахстані зірка опублікувала в Instagram. На ньому вона з'явилася у відвертому чорному вбранні. "Очі нещасні", "Що з обличчям?", "Жахливо негарно виглядає зализане волосся", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, співачка Ані Лорак, яка зараз активно гастролює і знімається в російському "Голосі", не коментує проблеми в особистому житті. Незважаючи на сімейний скандал (чоловіка Лорак Мурата Налчаджіоглу звинувачують у тому, що він зраджує своїй знаменитій дружині), співачка відпустила дочку Софію до батька. Зараз дівчинка проводить час з татом.