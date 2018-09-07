Слава Україні, панове-товариші!

На 28-му році Незалежності в Україні так і не унормовано ні офіційно, ні в побуті форми звернення, простого звернення людини до людини. Нині у суспільстві паралельно уживаються радянські суржикові «мужчина»/«маладой чєлавек», «женщина»/«дєвушка» з українськими «пан»/«пані». Подекуди ще можна почути «добродію»/«добродійко», «шановний»/«шановна». Останнє звернення з нотками погрози чомусь дуже полюбилося поліцейським. В середовищі людей у погонах взагалі панує ще царська привітальна традиція в українському перекладі «здравія желаю…».

І от 6 вересня з подачі Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила «за основу» законопроект «Про внесення змін до статутів Збройних Сил України». Законопроект невеликий за обсягом: він вносить зміни у пункти військових статутів в частині військового привітання та звернення військовослужбовців один до одного.

Якщо щодо привітання жодних застережень бути не може – замінили совкове «Здрастуйте, товариші»/«Бажаємо (бажаю) здоров'я» на власне українське «Слава Україні»/«Героям слава» - то зі зверненням все складно.

Ховсім не зрозуміло, що спонукало Порошенка залишити цього радянсько-російського більшовицького «таваріща» в привітанні наших солдатів і офіцерів, які вже понад 4 роки з цими «таваріщами» ведуть війну за незалежність України

Президент запропонував разом з радянським зверненням «товариш» використовувати також і «пан». «У тексті Статуту: слово «товаришу» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «товаришу (пане)» у відповідних відмінках і формах числа», - йдеться у порівняльній таблиці до законопроекту.

Тут цікаво, що нічого не сказано про зміни граматичної категорії роду в вищезгаданих іменниках. Тобто, виходячи з букви закону, потрібно буде звертатися до жінки-військовослужбовця «пане лейтенант». Звучить доволі абсурдно, особливо враховуючи, що категорія роду в українській мові досить чітко диференціює іменники по чоловічому і жіночому роду, якщо мова йде про живих істот, тим більше - людей.

Ще напередодні Дня Незалежності Порошенко похвалявся, що виступить ініціаторам змін до Статутів у частині привітання, проте скромно промовчав щодо військових звернень.

Тепер зрозуміло, чому: бути і вашим, і нашим – риса не краща для президента.

Лишень зовсім не зрозуміло, що спонукало Порошенка залишити цього радянсько-російського більшовицького «таваріща» в привітанні наших солдатів і офіцерів, які вже понад 4 роки з цими «таваріщами» ведуть війну за незалежність України. Тим більше, що в побуті, серед людей цивільних, звернення «таваріщ» практично зникло. Але стараннями гаранта Конституції, на жаль, воно може отримати нове життя…

Втім, у Верховної Ради ще є шанс спекатися цього радянського рудименту в українському війську, адже попереду ще друге читання законопроекту.

Дмитро Хилюк