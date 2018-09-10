Євреї відзначають Новий рік: традиції та особливості святкування в Україні

Єврейський Новий рік є одним з основних свят в юдейській традиції. Вважається, що саме в цей день Бог визначає, як люди житимуть у році, що розпочинається.

Єврейський Новий рік-2018 (Рош Гашана) припадає на 9-11 вересня і за єврейським літочисленням означає початок 5779 року з «моменту створення світу». Рош Гашана відзначається у перший день сьомого юдейського місяця тишрей.

Як відзначають єврейський Новий рік

Єврейський Новий рік є одним з основних свят в юдейській традиції. Вважається, що саме в цей день Бог визначає, як люди житимуть у році, що розпочинається. Саме тому євреї в цей день шанують Творця в молитві і покаяннях, аби мати щасливу долю.

Єврейський Новий рік святкують з допомогою шофара – спеціального музичного інструмента, звуки якого допомагають озирнутися назад і проаналізувати свої вчинки, щоб не повторювати помилок і стати добрішим до ближніх. Шофар роблять з баранячого рогу для нагадування про зроблене Авраамом жертвоприношення Богу, коли він вбив агнця замість свого сина Ісаака.

Рош Гашана - це своєрідний день прощення. У цей час прийнято просити пробачення за свої погані вчинки, а після святкування для віруючих відкривається можливість виправити всі свої помилки за десятиденний період, який завершується Судним днем (Йом Кіпур) – Днем примирення.

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Євреї у цей день вітають одне одного словами «Шана това у метука!» – Гарного та солодкого року!

На єврейський Новий рік прийнято запалювати свічки та споживати хала – хліб круглої форми, яка символізує річний цикл. Також на святковий стіл ставлять яблука з медом, гранати, фініки, фаршировану рибу та нарізану кружальцями моркву, яка нагадує віруючим золоті монети. Це робиться для притягування грошей. При цьому забороняється споживати гірку й кислу їжу, аби не накликати лиха у своє життя.

Єврейський Новий рік в Україні

Рош Гашана є важливою подією й для України, оскільки у період святкування місто Умань на Черкащині стає місцем масового паломництва брацлавських хасидів – послідовників однієї з гілок юдейського хасидизму. Саме тут знаходиться могила цадика Нахмана, яка притягує євреїв з усього світу.

Вважається, що кожен хасид має хоча б раз у житті побувати в Умані, а якщо зустріти свято на могилі цадика Нахмана, то увесь рік неодмінно буде щасливим.

Хасиди починають прибувати до України приблизно за 4 дні до свята. До Умані вони дістаються автобусами з аеропортів великих українських міст. Місцеві жителі пропонують паломниками свої послуги – перевезення багажу, оренду житла.

Щороку, у вересні або жовтні українське місто Умань наповнюється десятками тисяч хасидів, які гучно відзначають головне свято року – вони співають, танцюють, читають молитви та куштують свої традиційні страви. Місцевими приїзд іноземців сприймається неоднозначно через галас та купи сміття, що супроводжують тривалий період святкування. Водночас для жителів Умані паломники – це чудова можливість непогано заробити.

Цьогоріч поліція прогнозує приїзд до близько 80 тисяч хасидів.