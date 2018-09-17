"Мокра і сексуальна": Настя Каменських в купальнику розбурхала мережу

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото, на якому позує в басейні. Вона одягла відвертий купальник червоного кольору.

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