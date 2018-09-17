"Мокра і сексуальна": Настя Каменських в купальнику розбурхала мережу
Українська поп-співачка Настя Каменських NK показала струнку фігуру в купальнику.
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На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото, на якому позує в басейні. Вона одягла відвертий купальник червоного кольору.
Починаємо новий тиждень з виконання чергової мети в рамках челлендж #obіцяюза100днів Всі чудово знають, що #спорт і рух – це життя. Давайте додамо в своє життя ще одне джерело позитиву. Для мене це плавання! У челенджі #obіцяюза100днів я пообіцяла собі плавати не менш ніж трьома стилями і дотримуюся поставленої перед собою мети Поки ще на дворі останні теплі дні – пропоную і вам оперативно потрапити на річку/озеро/море – дивлячись що у вас під рукою Для тих, у кого немає натурального водойми – є спортивний басейн. І пливемо, пливемо, пливемо. Пропоную освоїти 3 основних види плавання: кроль, брас, батерфляй І, звичайно ж, завершити всі релакс-плаванням. Насолоджуємося прекрасною водною стихією! Робимо це так, як я на фото! ☺️ Для тих, хто ще не приєднався до нашого челленджу з o.b.®️, нагадую, що зробити це дуже просто. Переходьте на @ob_do_promo_ua, читайте умови і слідкуйте за розіграшем призів. Почніть діяти і вигравайте подарунки! Можливо, пощастить саме вам і сертифікат на цілий рік занять спортом стане відмінним помічником для досягнення поставленої мети! А головний приз челлендж – поїздка в Німеччину! Вирішуйтеся на більше! Дійте!
Фанати оцінили фігуру Каменських. "Сексі", "Дуже красива", "Вогонь", "Неймовірна", "Яка класна", - пишуть фанати.
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