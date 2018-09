"Мокра і сексуальна": Настя Каменських в купальнику розбурхала мережу

Починаємо новий тиждень з виконання чергової мети в рамках челлендж #obіцяюза100днів Всі чудово знають, що #спорт і рух – це життя. Давайте додамо в своє життя ще одне джерело позитиву. Для мене це плавання! У челенджі #obіцяюза100днів я пообіцяла собі плавати не менш ніж трьома стилями і дотримуюся поставленої перед собою мети Поки ще на дворі останні теплі дні – пропоную і вам оперативно потрапити на річку/озеро/море – дивлячись що у вас під рукою Для тих, у кого немає натурального водойми – є спортивний басейн. І пливемо, пливемо, пливемо. Пропоную освоїти 3 основних види плавання: кроль, брас, батерфляй І, звичайно ж, завершити всі релакс-плаванням. Насолоджуємося прекрасною водною стихією! Робимо це так, як я на фото! ☺️ Для тих, хто ще не приєднався до нашого челленджу з o.b.®️, нагадую, що зробити це дуже просто. Переходьте на @ob_do_promo_ua, читайте умови і слідкуйте за розіграшем призів. Почніть діяти і вигравайте подарунки! Можливо, пощастить саме вам і сертифікат на цілий рік занять спортом стане відмінним помічником для досягнення поставленої мети! А головний приз челлендж – поїздка в Німеччину! Вирішуйтеся на більше! Дійте!

A post shared by Настя Каменських (@kamenskux) on Sep 17, 2018 at 9:43am PDT