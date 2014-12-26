Крим знову знеструмили

Як і минулого разу, 24 грудня, вимкнені всі лінії зв'язку на території республіки, повідомляє Крыминформ.

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За даними джерела в ГУП РК "Крименерго", на момент відключення лінія ЛЕП Каховка - Титан /Армянськ/ перебувала в ремонті, а три лінії були одномоментно погашені, включаючи ЛЕП, яка постійно живила Крим у разі виведення у ремонт інших.

При цьому власна генерація на даний момент обмежена Камиш-Бурунській ТЕЦ - Сімферопольська ТЕЦ досі в ремонті, а Сакська не синхронізована на випадок аварійних відключень.

Судячи з усього, після закінчення ранкового піку напруги мобільні газотурбінні електростанції також були зупинені, так як перетікання з України без обмежень становить достатні для Криму 650 МВт.

24 грудня прес-служба "ДТЕК Крименерго" повідомила, що 2 магістральні лінії електропередачі, що живлять Крим, були вимкнені.

За даними кримських енергетиків, національна енергетична компанія "Укренерго" відключила лінії "Каховська - Джанкой" 330 кВ "Каховська - Титан" 220 кВ. Не працює лінія "Каховська - Островська" 330 кВ, раніше виведена в ремонт НЕК "Укренерго".