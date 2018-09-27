"Ніщо не буває вічним, навіть погане": правозахисниця показала нове потужне послання Сенцова

Російська правозахисниця отримала лист від Сенцова вчора.

Український режисер, політв'язень Олег Сенцов, який незаконно утримується в Росії, написав чергове послання тим, хто продовжує його підтримувати.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook російська правозахисниця Зоя Свєтова, лист від Сенцова вона отримала вчора, а він був відправлений 25 вересня.

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"Дякую тим людям, які все ще, незважаючи на цей тривалий нескінченний марафон, продовжують підтримувати мене, а головне і всіх інших українських політзеків. Вони не здаються і я разом з ними. Вірю в хороший результат всієї цієї історії, незважаючи ні на що. Ніщо не буває вічним, навіть погане!...Не очікував, що мене настільки вистачить, і не знаю, наскільки вистачить ще. Але не здаюся! Чого і вам всім бажаю. Привіт усім добрим людям!", – написав Сенцов.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Він утримується в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан стрімко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.