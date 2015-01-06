ЗМІ: У кримських супермаркетах настав дефіцит молока та алкоголю

Як повідомляє Крим.Реалії, в Керчі проблеми з молочними продуктами з початку року спостерігаються у таких торгових мережах, як «Фуршет», «АТБ» та «Сільпо». Причому відсутня як українська, так і російська продукція.

У «Фуршеті» напередодні виставили на прилавки невелику кількість російської продукції, зокрема молока, але його швидко розкупили. Спостерігаються перебої і з дитячими кисломолочними продуктами.

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У багатьох магазинах немає і алкоголю. Підприємці пояснюють це відсутністю російської ліцензії на його продаж. Деякі супермаркети тим часом розпродають залишки українського спиртного.

Раніше прес-служба Кримської митниці повідомила, що з 1 січня 2015 року товари, що ввозяться в Крим з материкової України, підлягають митному декларуванню згідно положень Митного Союзу.