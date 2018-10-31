Побиття 15-річної школярки в Одесі: суд переніс засідання через неявку однієї з підозрюваних

У зв'язку з неявкою до суду однієї з обвинувачених, засідання відкладено на 12 листопада.

Сьогодні Малиновський районний суд Одеси суд не зміг провести перше (підготовче) засідання у справі про жорстоке побиття 15-річної школярки через неявку однієї з двох підозрюваних, які також є неповнолітніми.

Як повідомили УНІАН у суді, йдеться про НП, що мала місце у липні 2018 року, коли біля Одеської спеціалізованої школи № 69 неповнолітні побили дівчинку, завдавши їй тілесних ушкоджень.

До суду надійшло кримінальне провадження стосовно двох неповнолітніх, яких обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, в грубому порушенні громадського порядку (ч. 2 ст. 296) і в умисному завдані побоїв (ч. 2 ст. 126).

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«На 31 жовтня було призначено підготовче судове засідання. У зв'язку з неявкою однієї з обвинувачених до суду, засідання відкладено на 12 листопада», - повідомили в суді.

Зазначається, що головуючим у справі є суддя Дмитро Передерко.

Як повідомив журналістам адвокат потерпілої сторони, вони наполягатимуть на максимальному заході покарання (5 років позбавлення волі), а також мають намір подати цивільний позов про відшкодування моральної шкоди в розмірі 2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі влітку поліція почала розслідування за фактом жорстокого побиття однолітками дівчинки-підлітка. Зокрема, група підлітків накинулася на 15-річну школярку. Побиття знімали на мобільний телефон, а весь процес показового знущання і демонстрації своєї переваги супроводжувався ненормативною лексикою, криками і відбувався в присутності малолітніх «глядачів».

У жовтні прокуратура заявила про завершення розслідування стосовно двох підозрюваних - 17-ти і 14-ти років. Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно ще двох 13-річних учасників знущань, які не досягли віку кримінальної відповідальності.