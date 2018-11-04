Смерть Гандзюк: що відомо про активістку

У липні невідомий облив Гандзюк сірчаною кислотою неподалік від її будинку, її госпіталізували з більш ніж 30% опіків тіла.

Радник мера Херсона Катерина Гандзюк, яку в липні цього року облили кислотою, померла в лікарні у неділю, 4 жовтня, на 34-му році життя.

Хто така Катерина Гандзюк?

Гандзюк Катерина Вікторівна - політична і громадська активістка, депутат Херсонської облради V скликання та Херсонської міськради VI скликання, в. о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради, радник херсонського міського голови.

Народилася 17 червня 1985 року в Херсоні. З 2002 по 2006 рр. навчалася в Херсонському державному університеті. В 2008 році закінчила Київський національний економічний університет. У 2016-му - Національну академію державного управління при Президентові України.

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З 2003 року активістка партії "Батьківщина". Очолювала обласну громадську організацію "Батьківщина молода".

У 2004 активна учасниця Помаранчевої революції.

У 2006 році обрана депутатом Херсонської облради від БЮТ.

Активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі допомагала переселенцям. Працювала помічником з питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Херсонській області.

У травні 2014-го обрана депутатом Херсонської міськради за списком "Батьківщини". У 2015-му виключена з партії.

Напад на Гандзюк

31 липня близько 8.30 невідомий облив Гандзюк сірчаною кислотою неподалік від її будинку. Гандзюк госпіталізували у реанімацію обласної лікарні з 30% опіків тіла. Кислота потрапила жінці на спину, голову, руку, а також в очі.

Кримінальну справу відкрили за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Після того, як справа набула широкого суспільного резонансу, статтю спершу змінили на Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування (ч. 2 ст. 121 КК України), потім - Замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Всього було затримано п'ятеро підозрюваних, четверо з яких зізналися у причетності до нападу.