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На Одещині на чемпіонаті із приготування борщу встановили національний рекорд (фото)

15:43, 10 листопада 2018
Суспільство
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На Одещині пройшов чемпіонат із приготування борщу / фото прес-служба Одеської ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської ОДА, захід відбувся в районному центрі Велика Михайлівка.

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин зазначив, що за звання кращих кухарів із приготування борщу змагалися 30 команд із різних районів області.

фото прес-служба Одеської ОДА

«Крім того, сьогодні встановлено ще один рекорд України – найбільше «Борщове дерево», що складається з 49 інгредієнтів, які використовуються в різних рецептах борщу. Його зафіксували представники української Книги рекордів», - повідомив Колебошин.

Найбільше "Борщове дерево" / фото прес-служба Одеської ОДА

Під час чемпіонату було представлено 30 рецептів борщу.

«Борщове дерево» являє собою композицію, яка за конфігурацією нагадує ялинку, викладену з качанів капусти, моркви, буряка, цибулі, петрушки та інших інгредієнтів, які кухарі використали для приготування борщу.

Приготовлені страви оцінювало журі, до складу якого входили професійні кулінари.

фото прес-служба Одеської ОДА

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області знаменитий львів'янин Олег Скавиш (відомий також як Тягнизуб) встановив національний рекорд України, протягнувши зубами на відстань 16 метрів судно вагою понад 600 тонн.

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Теги: #рекорд#Одеська область