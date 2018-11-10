На Одещині на чемпіонаті із приготування борщу встановили національний рекорд (фото)

Представники Книги рекордів України зафіксували встановлення рекорду з виготовлення найбільшого «Борщового дерева», що складається з 49 інгредієнтів.

В Одеській області пройшов чемпіонат із приготування борщу, встановлено національний рекорд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської ОДА, захід відбувся в районному центрі Велика Михайлівка.

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин зазначив, що за звання кращих кухарів із приготування борщу змагалися 30 команд із різних районів області.

«Крім того, сьогодні встановлено ще один рекорд України – найбільше «Борщове дерево», що складається з 49 інгредієнтів, які використовуються в різних рецептах борщу. Його зафіксували представники української Книги рекордів», - повідомив Колебошин.

Під час чемпіонату було представлено 30 рецептів борщу.

«Борщове дерево» являє собою композицію, яка за конфігурацією нагадує ялинку, викладену з качанів капусти, моркви, буряка, цибулі, петрушки та інших інгредієнтів, які кухарі використали для приготування борщу.

Приготовлені страви оцінювало журі, до складу якого входили професійні кулінари.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області знаменитий львів'янин Олег Скавиш (відомий також як Тягнизуб) встановив національний рекорд України, протягнувши зубами на відстань 16 метрів судно вагою понад 600 тонн.