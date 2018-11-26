Сьогодні Православна Церква згадує святителя Іоанна Златоуста

26 листопада 2004 року, за рішенням папи Іоанна Павла II, мощі Златоуста повернули Константинопольській церкві.

Сьогодні, 26 листопада, Православна Церква урочисто згадує архієпископа Константинопольського, святителя Іоанна Златоуста. Пропонуємо згадати, як жив та чим відомий Іоанн Златоуст, як відзначають цей день сьогодні та головні традиції й прикмети, пов’язанні з відомим святителем.

Саме в цей день було прийнято молитися до Іоанна Златоуста про суд над хабарниками і шахраями. Його останні слова перед смертю «Слава Богові за все!», сказані у вигнанні у страшних фізичних муках, стали справжнім символом віри та незламності. Спадщиною Іоанна Златоуста цікавляться не тільки віруючі християни, а і світські науковці та літератори.

Що відомо про Іоанна Златоуста

Майбутній святитель народився в Антіохії близько 347 року. Виховувала чоловіка його матір Анфуса. Вже з раннього дитинства Іоанн звернувся до поглибленого вивчення Святого Письма. Коли померла Анфуса, він прийняв чернецтво. Після цього чотири роки Іоанн провів, живучи в пустелі, де написав працю «Проти тих, хто озброюється на шукаючих чернецтва» і «Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинним і християнським любомудрієм чернечого життя». Два роки він зберігав повне мовчання, перебуваючи у відокремленій печері, а після – присвятив себе створенню нових богословських творів.

Вже у 386 році Іоанн був висвячений у сан пресвітера. На нього поклали обов'язок проповідувати Слово Боже. Іоанн виявився блискучим проповідником, отримавши від друге ім’я «Златоуст». Дванадцять років, майже день у день, він проповідував у храмі. У 397 році Іоанна поставили на константинопольську кафедру в якості патріарха. Але незабаром виявився втягнутим у конфлікт із дружиною імператора. Суд постановив позбавити влади Іоанна і за образу імператриці стратити. Але згодом страта була замінена вигнанням. Цікаво, що тієї ж ночі в імператриці померла єдина дитина і в Константинополі стався землетрус. Тому перелякана Євдоксія попросила імператора терміново повернути Іоанна.

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Втім, у березні 404 року відбувся собор, який постановив вигнати Іоанна, тому він звернувся за допомогою до Папи Римського за допомогою. Взимку 406 року Іоанн був прикутий хворобою до ліжка. В цей час зі столиці прийшов наказ перевести його в глухий Піфіунт. Виснажений хворобами Златоуст, у супроводі конвою, три місяці здійснював свій останній перехід, піддаючись тортурам і жорстокому поводженню з боку варти. Прийнявши Святі Тайни, він, зі словами «Слава Богу за все!» помер у 407 році.

Відомо, що у ході Четвертого хрестового походу в 1204 році мощі святителя були вивезені з Константинополя до Риму, а 26 листопада 2004 року, за рішенням папи Іоанна Павла II, були повернуті Константинопольській церкви разом з мощами Григорія Богослова і зберігаються в соборі Святого Георгія у Стамбулі.

Традиції до дня Іоанна Златоуста

Зі Златоуста ще від часів Київської Русі починалася пельменна пора. Вважалося, що морози встановлювалися міцні, тому пельмені можна було заморожувати без побоювання. Господині робили велику кількість тіста і фаршу з м'яса, грибів чи риби. За традицією, пельмені ліпили всією сім'єю, іноді і декількома сім'ями по-сусідськи. Потім їх заморожували на вулиці та зсипали в мішки на зберігання.

Окрім того, вважалося, що мороз на Златоуста - це зле божество, якого звуть Зюзя. Його уявляли дідом з довгою густою бородою. До чого доторкнеться Зюзя своїм посохом – начебто вмить перетворювалося в крижинку. Селяни просили Зюзю, щоб сильно не бушував в цей день, аби не морозив землю, дав трудовим людям відпочити від повсякденних турбот і насолодитися зимовими днями.

26 листопада було прийнято молитися до Іоанна Златоуста про суд над хабарниками і шахраями. Вважалося, що правильна молитва, вимовлена рано зранку в цей день, виведе на чисту воду будь-який обман і захистить від нього людини в подальшому.

Прикмети в день Іоанна Златоуста

Вважається, якщо на Златоуста відправитися в подорож, то вона буде вдалою. Вдалими будуть і люди, в яких ім’я починається на букву «І». В цей день радять лікувати порушення мови у дітей, а будь-які опади 26 листопада віщують багатий урожай наступного року. Серед інших прикмет відомі наступні:

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Поривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора - в найближчі дні очікується потепління,

Чумацький шлях відмінно проглядається - чекай на холодну погоду,

Зірки 26 листопада мерехтять яскраво - чекай сніжної і вітряної погоди,

Будь-які опади віщують багатий урожай наступного року.

Молитви до Іоанна Златоуста

Молитва первая святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константинопольскому

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данная тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко знание от тебе поучается. Ты еси отроком - послушания образ, юным - целомудрия светило, мужем - трудолюбия наставник, старым - незлобия учитель, иноком - воздержания правило, молящимся - вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим - ума просветитель, витиям доброглаголивым - слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим - милосердия звезда, начальствующим правления мудраго образ, правды ревнителям - дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым - терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем воедино совокупил еси, и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всякую гордость и зависть, нас раздирающия, да во мнозех удех едино тело церковное будем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константинопольскому

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.