Настя Каменських показала обличчя без макіяжу
14:25, 29 листопада 2018Суспільство
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Співачка похвалилася люксовою сумочкою і зимовим луком.
Настя Каменських без макіяжу / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала знімок, на якому позує без макіяжу.
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Фото з'явилося в Instagram Каменських. Співачка похвалилася люксовою сумочкою і зимовим луком. Фанати оцінили фото Каменських.
"Красуня", "Просто захват", "Шикарна" "Чарівна", - пишуть в мережі.
Раніше повідомлялося, що Настя Каменських похвалилася апетитними сідницями.
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