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Настя Каменських показала обличчя без макіяжу

14:25, 29 листопада 2018
Суспільство
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Настя Каменських без макіяжу / instagram.com/kamenskux

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Фото з'явилося в Instagram Каменських. Співачка похвалилася люксовою сумочкою і зимовим луком. Фанати оцінили фото Каменських.

#newday #newlife

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Красуня", "Просто захват", "Шикарна" "Чарівна", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських похвалилася апетитними сідницями.

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Теги: #Настя Каменських