У Маріуполі оголошено два додаткових траурних дні

Про це повідомляється на сайті міськради Маріуполя.

"На спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на всій території Маріуполя буде приспущено Державний Прапор", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в місті скасовані спортивні змагання, розважальні та концертні заходи.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня було оголошено загальноукраїнський траур у зв'язку з терактом у Маріуполі.