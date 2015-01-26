У Маріуполі оголошено два додаткових траурних дні
08:08, 26 січня 2015Суспільство
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Міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей оголосив 26 і 27 січня днями жалоби за загиблими в результаті обстрілу бойовиками мікрорайону "Східний".
REUTERS
Про це повідомляється на сайті міськради Маріуполя.
"На спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на всій території Маріуполя буде приспущено Державний Прапор", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, в місті скасовані спортивні змагання, розважальні та концертні заходи.
Як повідомляв УНІАН, 25 січня було оголошено загальноукраїнський траур у зв'язку з терактом у Маріуполі.
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