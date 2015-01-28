Експерти ОБСЄ потрапили в ДТП зі «швидкою» в Донецькій області - МВС

Постраждалих немає, пошкодження отримали декілька цивільних автомобілів, швидка медична допомога, а також автомобіль ОБСЄ. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Інцидент стався на ділянці траси Н20 між населеними пунктами Дружківка та Костянтинівка. За даними МВС, ДТП сталося через обмерзання дорожнього покриття.

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Раніше повідомлялося, що президент Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутат фінського парламенту від Коаліційної партії Ілкка Канерва заявив, що хотів би обговорити можливість проведення в Україні міжнародної операції по врегулюванню кризи або миротворчої операції.