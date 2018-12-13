В Андріївській церкві сьогодні відбудеться перша служба Вселенського патріархату (фото, відео)

Очікують, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві можуть прискорити і закінчити до 2020 року.

Сьогодні, 13 грудня, у Андріївській церкві в Києві відбудеться перша служба Вселенського патріархату, зазначає Релігійно-інформаційна служба України.

«13 грудня в Андріївській церкві відбудеться перша Архієрейська Літургія в Патріаршій Ставропігії. Початок Літургії о 09:30. Богослужіння очолять екзархи Вселенського Патріархату», — йдеться в повідомленні.

Додамо, що 13 грудня православні відзначають День пам'яті апостола Андрія Первозванного.

Андріївська церква в Києві — це архітектурна пам’ятка XVIII століття, що входить до складу Національного заповідника «Софія Київська» та є державною власністю України.

Читайте такожРада передала Андріївську церкву в користування Вселенському патріархату

18 жовтня Верховна Рада з другої спроби підтримала передачу Андріївської церкви в постійне користування Вселенському патріархату. За рішення проголосували 237 народних депутатів. У листопаді президент Петро Порошенко підписав документ.

За розпорядженням Кабміну Константинополю передали основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхню частину ступеневого цоколя храму, або цокольний поверх) на 1 і 2-му поверхах.

Очікують, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві можуть прискорити і закінчити до 2020 року.

11 грудня представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл прибув до Києва для підготовки до Об'єднавчого собору.