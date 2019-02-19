Не чіпляйся, Бандера, до поліції

Сплив десятий день після інциденту під Подільським райвідділком поліції.

Тоді, нагадаю, за наказом очільника столичної поліції Андрія Крищенка спецпідрозділ МВС викинув з фойє відділку та поклав на асфальт з десяток активістів, за те, що вони – за версією Крищенка – намагалися штурмувати відділок. До побиття активістів долучився і співпробітник поліції у цивільному, а хтось із спецпризначенців, валячи активіста на землю вигукнув: «ложись, Бандера!»

У самих активістів інша версія – вони прийшли вимагати вкрадені поліцією особисті речі своїх товаришів, яких за декілька годин до того «прийняли» біля мітингу, де виступала кандидат в президенти Юлія Тимошенко, і штурмувати відділок не збиралися.

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Але справа не в тім.

На другий день у неділю Крищенко через резонансність події був змушений скликати брифінг, на якому вибачився за цей вигук свого підлеглого і запевнив, що він вже знає, хто це, однак не скаже, оскільки за розслідування інциденту взялося Державне бюро розслідувань і також триває службове розслідування.

Пройшло 10 днів. Поліцейський у цивільному встановлений, відсторонений від служби проти нього порушено кримінальне провадження.

Однак щодо спецпризначенця-українофоба ситуація не така однозначна. Якщо відразу після суботніх подій 9 лютого керівники Нацполіції масово вибачалися за слова підлеглого і в соцмережах через одного публікували свої вибачення з хештегом «#ябандера», то вже минулого тижня риторика на Богомольця, 10 змінилася: мовляв, ще треба провести дослідження, а, може, то монтаж, і звук взяли зі сторони.

Після цього відбулося судове засідання, де поліцейському у цивільному обрали запобіжний захід. І чомусь саме від цього моменту його і в МВС, і в багатьох ЗМІ почали ототожнювати не лише з побиттям, але й з українофобським вигуком.

Хоча на записі інциденту чітко видно, що коли цей вигук пролунав, поліцейський Василь Мельніков (а саме так звуть копа-садиста у цивільному) ще не вийшов на вулицю з дверей відділка поліції. До того ж і сам Мельников це підтверджує у коментарях ЗМІ.

Так само чітко і очевидно прослідковується тенденція до того, що ні в МВС, ні в ДБР не збираються ні карати українофоба, ні, тим більше, називати його ім’я загалу.

Нині тактика в МВС така – «керівництво вибачилося з брудну лайку підлеглих, інцидент вичерпано, то чого вам ще треба?».

В ДБР взагалі кажуть, що у вигуку «ложись, Бандера!» криміналу немає, а відтак – то питання моралі та етики, тобто, не їхня справа.

Викликає «замилування», як два силових відомства в унісон прирівняли українофобський вигук «ложись, Бандера!» до матюків, за які, до речі, також є відповідальність. Адміністративна, оскільки нецензурна лайка у громадському місці це – дрібне хуліганство.

Але, даруйте, тут не лайка і не матюки. Тут – приниження за ознакою належності до нації, української нації.

Стаття 161 Кримінального кодексу класифікує такі висловлювання як «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності». І що вони «поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, - караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п’яти років».

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А тепер розберемося.

Чи є цей вигук українофобським?

Безумовно! “Бандерами” нас – українців – називали в МДБ-КДБ-НКВС СРСР починаючи з другої половини 40-хроків. Називають і нині в путінській Росії – і зливні бачки «скабєєви-кісєльови», і вище керівництво «запарєбріка». І не лише українців, але й очільників держави – президента, голову ВРУ, премєр-міністра України. Так і кажуть: «бендеровская власть на Украінє» яку, «безусловно, нужно уничтожить».

Чи є спецпризначинець посадовою особою? Безумовно. Він – представник влади, якому делеговано вчиняти примус до громадян за певних обставин.

Чи виконував він посадові обов’язки? Немає сумніву – виконував наказ очільника поліції Києва.

Чи погрожував він при цьому? А як же ж. Ще й бив!

І при цьому всьому і в ДБР, і в поліції вважають, що це – всього-на-всього морально-етичне питання, так, ніби він матюкнувся в запалі емоцій.

Тобто, не варто нам, українцям, розраховувати навіть на дисциплінарне стягнення з «байца», не кажучи вже про звільнення. Ну, хто ж звільняє за матюки, правда?

А от уявіть собі, панове, що де-небудь в Ізраїлі поліцейський кладе на землю місцевого, хай навіть сто разів бандита, із вигуком німецькою «Leg dich hin, Jude!». Що б з ним було?

Так ото ж.

А українці, нічого, проковтнуть.

Чи ні?

Дмитро Хилюк