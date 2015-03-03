Дурицька дала підписку про нерозголошення, пообіцявши співпрацювати зі слідством

Про це заявив офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін, повідомляє прес-служба головного слідчого управління

"Крім підписаних протоколів допитів вона (Дурицька) також дала підписку про нерозголошення даних попереднього слідства. Від'їжджаючи з Росії, Дурицька висловила намір і далі співпрацювати зі слідством і при необхідності з'являтися до слідчого для проведення слідчих дій з її участю", - сказав Маркін.

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Крім цього, представник СК РФ підкреслив важливість показань свідка.

"Вона є не просто одним з ключових свідків убивства Бориса Нємцова, але і безпосереднім очевидцем події, тому зайве пояснювати, наскільки її свідчення важливі для розкриття цього злочину", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

На момент вбивства з політиком була громадянка України Ганна Дурицька.

Поліція допитувала її в якості свідка.