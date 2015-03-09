У Житомирі та Чернігові відбулися мітинги з нагоди 201-ї річниці з дня народження Шевченка (фото)

Сьогодні у Житомирі з нагоди 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулись мітинг та церемонія покладання квітів до пам’ятника Кобзареві.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 учасники урочистостей зібралися біля пам’ятника Шевченку на вулиці Великій Бердичівській, житомиряни прийшли з квітами та національною символікою.

Участь у заході взяло понад 200 осіб: керівники влади міста і області, начальники управлінь та відомств, громадськість, представники політичних партій, молодь.

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Захід відкрила вокально-хореографічна композиція «Вічне Шевченківське слово», відбувся мітинг. На мітингу голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський наголосив, що слова Шевченка: «Борітеся та поборете, вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля святая" стали символом боротьби українського народу під час подій Євромайдану і є символом усіх воїнів-героїв, які воюють у зоні АТО на сході держави за незалежність, за волю, за єдину Україну.

«Я глибоко переконаний, що ці слова є пророчими, і найближчим часом у нашій державі запанує мир та спокій», - сказав він.

Під мелодію композиції «Реве та стогне Дніпр широкий» учасники мітингу поклали квіти до підніжжя пам’ятника Кобзарю.

Після завершення урочистостей біля «вільного мікрофону» бажаючі декламували поетичні твори Шевченка.

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«Цього року Житомир теж приєднався до інших українських міст, в яких вшановуватимуть пам’ять великого Кобзаря, сьогодні увечері молодь, громадські активісти, переселенці зі сходу зберуться, аби читати вірші Шевченка», - повідомила УНІАН учасниця мітингу Юлія Шевчук.

У Чернігові також відбувся урочистий мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, на Валу біля пам'ятника Шевченку зібралися представники влади і громадськості.

Квіти до пам'ятника Кобзареві поклали в.о. голови Чернігівської облдержадміністрації Сергій Журман, голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв, секретар Чернігівської міської ради Владислав Кухар, представники громадських, політичних та релігійних організацій. Учасниками заходу стали майже 200 чернігівців.

Під час мітингу промовці говорили про пророчі слова Шевченка, особливо щодо відносин із сусідніми державами, насамперед, Росією. За пропозицією Журмана учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих під час збройного конфлікту на сході України.

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Голова обласної організації Всеукраїнського товариства "Просвіта" Василь Чепурний закликав "не тільки ритуально покладати квіти до пам'ятника Шевченка 9 березня, і в меншій кількості 22 травня (у день перепоховання поета у Каневі – УНІАН), а й постійно читати Кобзаря, співставляючи його із сьогоденням".

Під час мітингу наживо прозвучав Державний Гімн України та твори на слова Шевченка у виконанні зведених хорових колективів академічного Чернігівського народного хору, капели бандуристів й інших творчих колективів міста.