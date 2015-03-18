Губернатор Миколаївщини доручив до 1 травня відремонтувати всі бомбосховища області

Як повідомили УНІАН у Миколаївській ОДА, відповідне доручення Меріков віддав під час засідання Ради оборони при облдержадміністрації в середу, 18 березня.

За даними ОДА, у Миколаївській області нараховується 1139 захисних споруд, на сьогодні готові, або частково готові - 836 таких споруд, що становить 73% від загальної кількості, не готові - 303, що становить 27%.

«Якщо не виконано доручення, поставлені на колегії облдержадміністрації, готуйте всі необхідні матеріали - направимо їх на розгляд до прокуратури. Виконати план буде складно, через низку наявних причин, але відремонтувати якомога більше захисних споруд у містах і районах області, в найкоротші терміни - ми зобов'язані. До 1 травня ми повинні наблизитися до 100%, я маю на увазі 100% не на папері, а реально, тих споруд, які підлягають ремонту і відновленню. Це першочергове завдання - безпека наших громадян », - зазначив Меріков.

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За словами начальника ГУ ДСНС України в Миколаївській області Максима Грицаєнка, за лютий-березень цього року більш як 160 об'єктів приведено в готовність, тобто більш як 15% від загальної кількості.

«Основні проблеми з утримання захисних споруд у таких підприємств як «Укртелеком», Чорноморський суднобудівний завод, Суднобудівний завод імені 61 комунара. Для розв‘язання цих проблем направлено відповідні листи і на міністерства, і на« Укроборонпром », і на прокуратуру. Адже представники ЧСЗ у категоричній формі відмовились пускати комісію на територію заводу для обстеження захисних споруд», - повідомили в ОДА.

За словами Грицаєнка, законодавча база не дозволяє просто списати споруду, для цього потрібно спершу збудувати нову споруду. За 2014-2015 роки жодна захисна споруда в Україні не була списана, хоча матеріали було направлено до відповідних комісій.

Грицаєнко також розповів, що зараз проводиться комплексна робота в Очаківському, Снігурівському, Новоодеському районах, де перевіряється правомірність матеріалів, поданих на списання споруд. В Очаківському районі були виявлені факти незаконного списання захисних споруд, матеріали щодо двох таких споруд уже направлено в органи прокуратури.

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В Новоодеському районі така робота також триває і вже виявлено ряд порушень. Зокрема, за 2012 рік було виявлено документи, підписані керівництвом адміністрації, підготовлені для списання захисних споруд.

За словами Грицаєнка, ці споруди можна привести в нормальний стан і використовувати надалі за призначенням. За фактами виявлених порушень складено більш як 200 адміністративних протоколів.