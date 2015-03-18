На фінансування українських доріг потрібно мінімум 850 мільярдів – експерт

Таку оцінку озвучив директор консалтингової компанії William invest expert Віктор Медведь на прес-конференції.

За його словами, близько 98% автодоріг з 170 тис. км дорожньої мережі загального користування України потребують ремонту.

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«Гроші, що виділяються на сьогодні, прямують на підтримку поточного ступеня аварійності. Для того щоб здійснити капремонт доріг цього об'єму, потрібно мінімум 850 млрд грн за старими технологіями, а з урахуванням чотирьох смуг і сучасних розв'язок - потрібно 1,7 трлн грн», - сказав Медведь.

При цьому він відзначив, що така сума має бути врахована в спеціально розробленій програмі оновлення дорожнього господарства строком на 10-20 років.

«Ці гроші не разові, це програма на 10-20 років, але потрібно говорити про фінансування мінімум до 150 млрд грн щорічно для того, щоб ми не підтримували поточний ступінь аварійності, а будували сучасні дороги, які могли б відповідати нинішнім вимогам», - сказав експерт.

Присутній на прес-конференції екс-мер Києва Іван Салій також відзначив критичний брак фінансування дорожнього господарства. Анонсованих прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком грошей в обсягу 1 млрд грн на ремонт доріг у цьому році, на його думку, недостатньо для підтримки доріг у нормальному стані.

«Мільярд – це крапля в морі. Це добре, але таке враження, що коли б не прем'єр зі своїм мільярдом, то ніхто б не знав, що потрібно ліквідовувати ями», - сказав Салій.

Він також повідомив, що бюджет Києва цього року передбачає близько 160 млн. грн на ремонт доріг столиці, тоді як потреба в такому фінансуванні становить близько 1,4 млрд грн.

За словами екс-мера Києва, фактичне виконання поточного дрібного ремонту в 2014 році до нормативного показника становило 9%, тоді як максимальна позначка була досягнута в 2007 році - 102%, в 2006-му – 71%. При цьому фактичне виконання капітального ремонту в 2014 році до нормативного показника становило 14%, у 2012 році - 2,3%, а в 2011 році - максимум 15%.

«Це говорить про те, що ми практично ніколи не ремонтуємо дороги», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував низку рішень щодо підвищення рівня безпеки на автодорогах країни, зокрема, висловив готовність залучити німецьких фахівців для вибіркового контролю якості українських доріг і нагляду за їх ремонтом.

Також Яценюк доручив Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодору») терміново використати виділений з бюджету 1 млрд грн на ремонт доріг.

«Укравтодор» оцінює потребу у фінансуванні автомобільних доріг для здійснення ремонтних робіт у 50-60 млрд грн щорічно, тоді як для збереження існуючої мережі автодоріг необхідно 565 млрд грн.

У держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде спрямована на погашення боргових зобов'язань «Укравтодору».

Довідка УНІАН. Згідно із законом України про держбюджет на 2015 рік, а також змінами до податкового і бюджетного кодексів, фінансування дорожнього господарства здійснюється із загального фонду держбюджету, тобто виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після того, як будуть задоволені потреби інших сфер економіки, що мають захищені статті або цільові джерела фінансування в спеціальному фонді держбюджету.