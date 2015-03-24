Лише 12,6% українців повністю підтримують діяльність Порошенка - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні у Києві результати соціологічного дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 6 по 12 березня за підтримки уряду Швеції.

За даними опитування, 40,7% респондентів підтримують окремі кроки глави держави, 39,9% не підтримують діяльність президента, а 6,7% не змогли відповісти.

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Окрім того, соціологи, опитуючи громадян щодо підтримки діяльності прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, отримали результати, відповідно до яких більшість населення не підтримує діяльність голови уряду, а саме - 56,7% респондентів.

7,8% опитаних повністю підтримують Яценюка, 29,3% підтримують окремі заходи, а 6,2% не змогли відповісти.

Схожі результати має рівень підтримки діяльності Кабінету міністрів України. 56,8% респондентів не підтримують діяльність уряду, 31,4% підтримують окремі заходи, 4,5% підтримують повністю, а 7,3% не змогли відповісти.

Крім того, згідно з опитуванням, більшість громадян не підтримують діяльність голови Верховної Ради Володимира Гройсмана. 48,1% не підтримують, 31,9% підтримують окремі заходи, 6,2% повністю підтримують, а 13,9% не змогли відповісти.

При цьому рівень підтримки парламенту нижчий за рівень підтримки голови ВР. 56,9% опитаних не підтримують діяльність Верховної Ради, 32,6% підтримують окремі заходи, 3,9% підтримують повністю, а 6,9% не змогли відповісти.

Найбільшу недовіру серед державних інститутів має Національний банк України. 77,3% респондентів відповіли, що не підтримують діяльність НБУ, 10,5% підтримують окремі заходи, 1,9% повністю підтримують, а 10,4% не змогли відповісти.

Слід зазначити, що під час проведення дослідження було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.