Священик розповів про 50 днів полону у бойовиків "ДНР"

Як повідомляє ТСН.ua, 14 лютого 2015 року на блокпосту "ДНР" у селищі Оленівка Донецької області він був затриманий бойовиками.

За його словами, у день захоплення бойовиками "ДНР" він віз гуманітарну допомогу до Артемівська. "У них не було ні знаків розпізнавання, ні прапорів. Коли я показав своє посвідчення, вони спитали: "Ви усвідомлюєте, що ви робите?". На що я відповів: "Мабуть вже усвідомлюю". Тоді мене почали "приймати". Я виконував усі накази: лягти на підлогу, руки за голову. Але вони і стрибали, і били, і стріляли, і погрожували вбити", - розповідає він.

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Капелан каже, що бойовики накинулися на гуманітарку "як чайки": вкрали з машини усе, що тільки можна. Забрали в нього усі гроші, які були — близько трьох тисяч гривень. Щоправда, їхній командир потім змусив повернути гроші. Коли священика і його супутників привезли до райвідділу у Донецьку, захопленого терористами, їх поставили на коліна, плювали в обличчя, били, чинили моральний тиск, після чого посадили до підвалу. Через деякий час Петренка забрали до підвалу на "телецентр", де перебуває "служба безпеки "Оплоту"

Священик каже, що разом із ним в камері були 4-5 українських військовополонених. "Господь милостивий, почав нам допомагати, і хлопцям вже було легше. Я їх підтримував духовно, ми почали молитися. Співали шепотом гімн України — таке у нас було кожного вечора після вечірньої молитви. Спочатку не було світла, потім нам дали лампочку, можна було вже читати книжки. Господь почав показувати, що є проблиск", - розповідає капелан.

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За три тижні до звільнення Ігоря Петренка перевели до підвалу будівлі СБУ на Щорса. Він каже, що там умови утримання полонених були набагато кращі, бо туди волонтери мали змогу передавати одежу і харчі.

"Ми там вже могли служить служби. Служили літургії, підтримували моральних дух хлопців, які знаходяться у полоні. Їм дуже важко, деякі військові знаходяться у полоні по сім місяців", - каже він.

Петренко каже, що під час звільнення "омбудсмен ДНР" Дарія Морозова заявила, що Україна не віддає полонених, а 16 звільнених українців — це, мовляв, жест доброї волі з боку бойовиків.

"Вона заявила, що на території Донецька українських полонених більше немає. Це брехня, це цілковита брехня. Там ще дуже багато полонених. Там (у будівлі СБУ) зараз залишилося 33 військових — це тільки ті, хто мені відомий. Я ще знаю одного військового, який сидить в іншому місці. Тобто як мінімум 34 людини перебуває у полоні", - каже священик. Після звільнення Ігор Петренко планує продовжити служити військовим капеланом, не дивлячись на те, що йому довелося пережити у полоні.