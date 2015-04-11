ОБСЄ: У Широкиному немає електрики та опалення, мирні жителі змушені пити дощову воду (фото)
Спостерігачі відзначають, що завдяки цьому візиту їм вдалося більш детально оцінити ситуацію в населеному пункті.
Спостерігачі ОБСЄ повернулися у Широкине для того, щоб продовжити оцінку гуманітарної ситуації в області.
Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Twitter.
"Людям не вистачає електрики, води, опалення, але у них є трохи їжі і вони п'ють дощову воду. Вони моляться за мир", - йдеться у повідомленні місії.
Читайте такожВ Широкиному на вулицях можна зустріти лише озброєних бойовиків "ДНР" - ОБСЄ
Спостерігачі відзначають, що завдяки цьому візиту їм вдалося більш детально оцінити ситуацію в населеному пункті.
"Спостерігачі розмовляли з цивільними особами, в основному - з літніми людьми", - повідомляє ОБСЄ.
SMM Deputy Chief Monitor and team went back to Shyrokyne Fri; continued assessing humanitarian situation in the area pic.twitter.com/3mUp9iTFYJ
- СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) April 11, 2015
People lacking electricity, water heating but they have some food & drink rain water. They pray for peace #Shyrokynepic.twitter.com/Zzy2UcRXEF
- СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) April 11, 2015
#OSCE_SMM managed to see parts of #Shyrokyne,which SMM was not able 2 visit before, spoke to civilians,mainly elderly pic.twitter.com/VNuNgLOJ2L
- СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) April 11, 2015