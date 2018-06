ОБСЄ: У Широкиному немає електрики та опалення, мирні жителі змушені пити дощову воду (фото)

Спостерігачі ОБСЄ повернулися у Широкине для того, щоб продовжити оцінку гуманітарної ситуації в області.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Twitter.

"Людям не вистачає електрики, води, опалення, але у них є трохи їжі і вони п'ють дощову воду. Вони моляться за мир", - йдеться у повідомленні місії.

Спостерігачі відзначають, що завдяки цьому візиту їм вдалося більш детально оцінити ситуацію в населеному пункті.

"Спостерігачі розмовляли з цивільними особами, в основному - з літніми людьми", - повідомляє ОБСЄ.

