На блокпосту у Дніпропетровській області затримали автомобіль з великим арсеналом зброї (фото, відео)

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Зброю намагалися завезти на територію Дніпропетровської області із зони проведення антитерористичної операції.

"5 травня ц.р. на блокпосту с. Андронівка Межівського району Дніпропетровської області на вимогу правоохоронців було зупинено мікроавтобус для проведення перевірки", - сказано в повідомленні СБУ.

Читайте такожНа блокпосту на Луганщині міліція вилучила арсенал зброї і затримала росіянина, який перебував у розшуку

Повідомляється, що в автомобілі виявили шість гранатометів «РПГ-22», автомат «АКС-74», п'ятнадцять споряджених магазинів до АК-74, понад два десятки гранат «РГД-5» та «Ф-1» із запалами, сигнальну міну, тротилову шашку, детонатори, три снаряди калібру 30 мм, більше п'яти тисяч набоїв різного калібру, цинкові ящики з гранатами ВОГ-25 до підствольного гранатомету.

Також в СБУ зазначили, що відповідні документи на засоби ураження були відсутні.

Раніше УНІАН повідомляв, що на блокпосту у Донецькій області затримали мікроавтобус зі зброєю.