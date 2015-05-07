Омбудсман виявила порушення прав затриманих за підозрою у розстрілі міліціонерів у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За словами Лутковської, з метою перевірки дотримання процесуальних прав неповнолітніх було проведено візит представників Офісу омбудсмана до ізолятору тимчасового тримання Головного управління МВС України в м. Києві.

Під час візиту були опитані неповнолітні, проведено їхній огляд медичним працівником Секретаріату уповноваженого, а також була переглянута службова документація щодо процесуальних дій із затриманими з моменту фактичного затримання.

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«Нами встановлено низку порушень прав затриманих з боку правоохоронців, які здійснювали затримання. По-перше, це протиправне застосування до неповнолітніх заходів фізичного впливу під час затримання і в ході конвоювання та в кабінетах Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві. Неповнолітні заявляють, що не здійснювали опору під час фактичного затримання, тож законні підстави застосовувати силу мають бути ретельно з’ясовані», – зазначила уповноважений з прав людини.

Як повідомила Лутковська, за результатами огляду неповнолітніх лікарем Секретаріату уповноваженого з прав людини в одного із затриманих були виявлені тілесні ушкодження, тому адміністрації ІТТ було рекомендовано забезпечити здійснення рентгенографії грудної клітини.

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Опитані також повідомили, що під час обрання запобіжного заходу про застосування до них заходів фізичного впливу було поінформовано слідчого суддю.

«Крім того, ми виявили й інші порушення. Зокрема, порушено право на захист, адже всупереч вимогам Кримінального процесуального кодексу, не було повідомлено Центр з надання безоплатної правової допомоги негайно після затримання неповнолітніх. Центр повідомили лише через 4 години 45 хвилин після фактичного затримання. А в протоколах затримання осіб не зазначено місце фактичного затримання неповнолітніх», – поінформувала омбудсман.

Коментуючи ситуацію із дотриманням прав затриманих молодиків, Лутковська зазначила, що такі методи роботи є системною проблемою в правоохоронних органах, на які працівники Секретаріату уповноваженого неодноразово вказували у своїх звітах за результатами візитів до місць несвободи в рамках функціонування національного превентивного механізму.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня невідомі з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на Броварському проспекті (Биківня), жертв і постраждалих внаслідок обстрілу не було.

У ніч на 4 травня молодики у масках, погрожуючи зброєю, здійснили розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисники поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Коли правоохоронці спробували затримати злочинців, розпочалася стрілянина. В результаті загинуло двоє міліціонерів, ще троє - потрапили до лікарні з пораненнями.

У затриманих вилучено цілий арсенал. Зокрема, автоматичну зброю, гранатомет та вибухівку.

5 травня Деснянський райсуд столиці обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою трьом зловмисникам, які в ніч на 4 травня напали на АЗС та розстріляли правоохоронців, двом підозрюваним 17 років, ще одному – 20.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), ст.348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що затримані за вбивство двох міліціонерів в Києві зізналися і в обстрілі посту ДАІ у Биківні.