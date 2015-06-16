Україна проситиме іноземних експертів оцінити негативні наслідки від пожежі на нафтобазі під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні ми звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров’я для того, щоб вони нам надали експертно-технічну допомогу, щоб ми могли ретроспективно провести комплексний аналіз і оцінку ризику як для життя і здоров’я громадян, так і для екології внаслідок цієї пожежі. І вже за результатами цієї оцінки вже можна було планувати відповідні заходи, якщо буде виявлено, що такий ризик буде», - сказав Протас.

За його словами, очікується отримати таку комплексну оцінку протягом місяця.

«І ми плануємо долучити фінських експертів, бо для Фінляндії часті пожежі є характерними і в них є відповідні методики, які дозволяють комплексно проводити оцінку. Тому ми спільно з усіма зацікавленими міністерствами, центральними органами виконавчої влади, міжнародними експертами цю оцінку проведемо, використовуючи наші вихідні дані. Я думаю, що найближчим часом, протягом місяця, така робота буде проведена», - зазначив він.

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Разом з тим, Протас запевнив, що наразі СЕС не бачить ніякої загрози для життя людей від цієї пожежі.

За його словами, комплексний моніторинг СЕС показав, що в ягодах та інших плодах, що вирощують мешканці населених пунктів навколо місця пожежі, а також в ґрунті тієї місцевості - важкі метали та канцерогенні речовини не виявлені; в зразках поверхневих водойм та колодязів сліди нафтопродуктів відсутні.

Досліджуються наразі більше 10 населених пунктів, які біля нафтобази - на відстані від 1 до 4 км. Працюють 6 мобільних бригад СЕС, а також розгорнуто 25 точок спостереження за станом забруднення атмосферного повітря.

Крім того, додав Протас, для об’єктивної інформації про стан забруднення атмосферного повітря було залучено мобільну пересувну екологічну лабораторію Інституту гігієни та медичної екології НАНУ, яка обладнана сучасним закордонним обладнанням, яке дозволяє визначати основні токсичні речовини, які пов’язані з продуктами горіння.

«Результати моніторингу показали, що перевищень гранично допустимих концентрацій токсичних, хімічних елементів, які є продуктами горіння, на території населених пунктів, які знаходяться поряд з нафтобазою, не було встановлено. Моніторинг здійснюється і по сьогоднішній день, в тому числі у вихідні дні, тричі на добу», - заявив Протас.

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За його поясненням, «хмара» від пожежі була чітко сконцентрована і вона переміщувалась в залежності від напрямку вітру, тому загального забруднення атмосферного повітря не відмічалось.

Щодо сажі, яка вкриває городину в зоні події, поверхню землі Протас зазначив, що її достатньо помити и можна вживати.

«Сказати, що це є смертельно і вживати не можна, не можна. Безумовно психологічний фактор спрацьовує і люди починають турбуватись… Але після миття цих ягід і плодів, бажано в ідеалі це робити мильним розчином, їх можна вживати в їжу».