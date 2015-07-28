ГПУ оголосить про підозру у вчиненні злочинів щодо Савченко

Прийнято рішення повідомити про підозру усім особам - громадянам як України так і РФ - про скоєння злочинів стосовно української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокін сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Ви знаєте про Надію Савченко, знаєте, що її незаконно затримали та заарештували, судять та таке інше», - зазначив він.

«У зв’язку з цим прийнято рішення повідомити про підозру усім особам громадянам як України так і РФ про скоєння злочинів відносно Надії Савченко», - додав Шокін.

«На сьогодні підозри є і вони будуть презентовані», - запевнив генпрокурор.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

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Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Її звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.

16 липня Савченко звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.