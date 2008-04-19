Експерти про світові стандарти на ліки та українську фармацевтику

У найближчому майбутньому через конкуренцію, що посилюється, українські фармацевтичні підприємства активізують перехід до світових стандартів виробництва ліків GMP (Good Manufacturing Practice - належна виробнича практика»).

Такої думки дійшли експерти, опитані УНІАН.

Так, декан фармацевтичного факультету Одеського державного медичного університету, д.ф.н., професор Віктор ТРОХИМЧУК підкреслив, що провідні українські підприємства вже намагаються працювати за цими стандартами, хоча багато компаній поки не мають цієї системи. «Але саме перехід до стандартів GMP дозволить забезпечити світовий рівень якості українським фармацевтам, і відповідно такі підприємства зможуть витримати конкурентну боротьбу за споживача», - вважає він.

Декан факультету промислової фармації Національного фармацевтичного університету, к.ф.н. Тетяна КРУТСЬКИХ зазначила, що багато підприємств ведуть роботу в напрямку переходу до стандартів GMP, і деякі з них мають серйозні досягнення в цьому питанні. «І, в контексті вступу України до СОТ, тільки перехід до нового рівня якості дозволить українським лікарським препаратам витримати боротьбу з імпортними аналогами», - Т.КРУТСЬКИХ.

Проте експерти зазначають, що поки процес переходу на нові стандарти йде досить повільно. Генеральний директор Науково-виробничого онкологічного й кардіологічного центру «Макс-Велл» Володимир БУГАЙЧУК підкреслив, в Україні більшість фармацевтичних підприємств, які прагнуть до впровадження світових стандартів, має лише окремі виробничі ділянки, що відповідають вимогам GMP. «І лише одне підприємство, на якому цим стандартам відповідають усі цехи, що випускають 7 різних лікарських форм, - це виробничий комплекс «Макс-Велл». Наше підприємство від початку будувалося за GMP, а вже існуючим виробництвам у цьому питанні складніше, адже їх модернізація – процес тривалий, потрібен час і фінансові ресурси», - підкреслює В.БУГАЙЧУК.

Експерти вважають, що основним стимулом до модернізації підприємств згідно з вимогами GMP буде конкурентна боротьба. За словами Т.КРУТСЬКИХ, підприємства, що хочуть відповідати міжнародним стандартам, вже почали процес модернізації. І чим більше буде компаній, що працюють за GMP, тим швидше решта учасників ринку усвідомлять необхідність розвитку. Такої ж думки дотримується й В.БУГАЙЧУК. «Ми побудували нове підприємство, де споживачу гарантується європейська якість. Це принципово важливий крок вперед для фармацевтичного виробництва в Україні загалом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в місті Бориспіль Київської області відкрився унікальний комплекс із виробництва імунобіологічних і хіміко-фармацевтичних препаратів «Макс-Велл». Виробничі потужності заводу дозволять виробляти понад 200 млн. капсул на рік, близько 150 млн. таблеток, 60 млн. флаконів, 30 млн. презаповнених шприців, 30 млн. супозиторіїв. Вироблювані препарати орієнтовані на лікування онкологічних, кардіологічних і важких вірусних захворювань.

Унікальність даного підприємства полягає в тому, що воно від початку було спроектовано й побудовано згідно зі стандартами GMP (Good Manufacturing Practice) – загальносвітовими правилами виробництва лікарських препаратів.