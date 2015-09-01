В ООН попередили, що взимку тисячі людей в зоні АТО можуть залишитися без життєво важливої допомоги

Як повідомив прес-центр ООН, міжнародні організації, які готові відреагувати, стикаються з серйозними проблемами при наданні допомоги найбільш вразливим категоріям населення, які постраждали від розпочатого у квітні 2014 року конфлікту.

Відзначається, що доступ до нужденних осіб обмежений через відсутність безпеки, бюрократичних перепон, а також матеріально-технічних проблем.

Експерти ООН відзначають, що найбільш важкому становищі перебувають близько двох мільйонів осіб в районах, розташованих уздовж лінії зіткнення між силами АТО і бойовиками.

«Половина з цих людей живуть у районах, контрольованих владою, а інша частина - на неконтрольованих урядом територіях. Постійні перестрілки і обстріл у багатьох гарячих точках уздовж лінії зіткнення представляють серйозну загрозу життя багатьох цивільних осіб», - наголошується в заяві.

Читайте такожПольща передала ліки для переселенців із Донбасу

Згідно з повідомленням, представники гуманітарної спільноти неодноразово намагалися домовитися з усіма сторонами конфлікту з тим, щоб вони забезпечили вільний і безперешкодний доступ до потребуючих допомоги, в тому числі пом'якшили бюрократичні процедури.

Експерти ООН нагадують про наближається зима і підкреслюють, що вирішити всі ці питання необхідно найближчим часом, побоюючись, що він сплив, і через існуючі обмеження тисячі постраждалих можуть залишитися без життєво необхідної допомоги.

Так, через продовження бойових дій приблизно 1,3 мільйона людей на сході України ризикують позбутися доступу до безпечної питної води.

В ООН також серйозно стурбовані становищем внутрішньо переміщених осіб На сьогоднішній день їх налічується 1,4 мільйона чоловік. Близько 60 відсотків усіх зареєстрованих внутрішніх біженців - люди похилого віку. 13 відсотків – діти. Всі вони потребують термінової допомоги.

При цьому, за даними центру новин ООН, донори не поспішають виділяти кошти для надання допомоги українцям, потерпілим у результаті конфлікту. На кінець серпня донори надали або пообіцяли надати на проекти в Україні 114 мільйонів доларів США, а це всього 37 відсотків від запрошених на ці цілі 317 мільйонів доларів США.