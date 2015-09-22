Чубаров: третій день акції блокади Криму проходить спокійно

Про це заявив народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Вчора ввечері я проводив штаб разом з нашими партнерами з "Правого сектору", "Самооборони Майдану" і Автомайдану, з об'єднанням "Січ", були і народні депутати. І ми дуже багато часу обговорювали те, яких вжити заходів, щоб не були привнесені провокації ззовні. Немає причин говорити, що вони будуть здійснюватися, але ми хочемо, щоб все у нас відбувалося без ускладнень", - сказав Рефат Чубаров.

За його словами, тривалість блокади залежить від багатьох факторів. "Я говорив, що ми готові до різних часових форматів – тиждень, місяць, півроку. Є багато факторів, за якими ми будемо визначатися", - відзначив Рефат Чубаров.

Також він прокоментував інформацію про те, що так звана "прокурор" Криму Наталія Поклонська заборонила згадувати слово "Меджліс" у повідомленнях кримських ЗМІ, посилаючись на те, що на території окупованих Криму і Севастополя організації з такою назвою офіційно не зареєстровані.

"Я можу сказати своє ставлення, я історик, ще раз засвідчую те, що знає все суспільство. Старше покоління вже проходило такі часи, коли правлячому режиму здавалося, що забороною когось або чогось можна уникнути взагалі самої проблеми. У радянські часи було взагалі заборонено вживати слово "кримськотатарський", не було в перепису назви за нашою етнічною ознакою, нас записували татарами. Була кримськотатарська мова, але не було кримськотатарських шкіл, не було підручників. Таким чином, Росія скочується все більше і більше в прірву, тому проблема деокупації Криму актуалізує цю ймовірність. Нам треба встигнути витягнути нашу кримську землю, і нехай ті скачуть в ту прірву", - наголосив Рефат Чубаров.

Як повідомлялося, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня за ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектору". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові автомобілі та пішоходи потрапляють в Крим безперешкодно.

Сьогодні вранці заступник начальника міліції Херсонської області Ілля Ківа повідомив, що з транспорту, який був зосереджений на КПП "Чаплинка" і "Каланчак", залишилося близько 20%. Відзначимо, що в перший день акції на "Чаплинці" було 150 вантажівок.

Також перевірка мобільними групами правоохоронців вантажівок, які стоять в чергах на КПП на адміністративному кордоні з Кримом, привела до того, що багато водіїв розвертаються та їдуть у напрямку материка.