Сноуден хоче повернутися до США і заради цього готовий сісти до в'язниці

Про це Едвард Сноуден, екс-співробітник АНБ і ЦРУ США, розповів у інтерв'ю ВВС.

"Я готовий піти до в'язниці і говорив про це неодноразово. Єдине, чого я не хочу, це стати стримуючим фактором для людей, які прагнуть поводитись правильно у важких ситуаціях", –сказав Едвард Сноуден.

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Нагадаємо, Едвард Сноуден у червні 2013 передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в Інтернеті, після чого втік до Гонконгу, а звідти до Москви, де отримав тимчасовий притулок.

У США проти Сноудена порушено кримінальну справу за звинуваченням у крадіжці державного майна, незаконному використанні інформації, що стосується національної оборони, а також у навмисному розголошенні секретних даних.