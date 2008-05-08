Глобальна продовольча криза триватиме до 2015 року - прогноз CБ

Світова продовольча криза триватиме до 2015 року, заявив президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК.

На його думку, до цього часу ціни на зерно залишаться підвищеними.

Тому Р.ЗЕЛЛІК закликав країни змінити політику у сфері агропромисловості для того, щоб гарантувати постачання населенню основних злакових культур. Передусім, за словами президента Світового банку, це стосується біопалива, яке потрібно виробляти не із зерна, а з целюлози.

Наприкінці квітня ціни на пшеницю на світовому ринку впали до мінімального за останні 6 місяців рівня після того, як Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, збільшила розмір квот на експорт (Кабінет Міністрів постановою від 23 квітня №418 збільшив квоти на експорт пшениці з 200 тис. тонн до 1,2 млн. тонн, ячменю - з 400 тис. тонн до 900 тис. тонн).

Зниженню цін сприяли також прогнози про майбутній гарний урожай зерна в Західній Європі, Канаді, Причорномор`ї.

Аналітики сподіваються, що рішення України зумовить пом`якшення обмежень на експорт, запроваджених іншими країнами: Росією, Аргентиною, Казахстаном.

Водночас, як повідомили в Представництві Світового банку в Україні, «сьогодні Світовий банк наполегливо просить Україну про подальше виконання заходів щодо негайної реалізації оголошеного нею рішення про скасування обмежень на експорт зерна».

“Світовий банк вітав оголошене 23 квітня Україною рішення про скасування всіх обмежень на експорт зерна з негайним запровадженням цього рішення в дію”, – заявив 7 травня Пол БЕРМІНГЕМ, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. “Тепер ми усвідомили, що новий режим експорту зерна означає радше систему збільшення квот і ліцензій, ніж цілковиту відмову від них», - зазначив П.БЕРМІНГЕМ.

25 квітня Міністерство економіки України почало реєстрацію заявок на отримання ліцензій на експорт зернових, квоту на експорт яких збільшено та продовжено до 1 липня 2008 р. Засідання комісії з розподілу квот відбудеться 9 травня.

За прогнозом International Grains Council, урожай зерна становитиме цього року в світі 645 млн. тонн проти 603,5 млн. тонн 2007 року. Цьому сприятимуть збільшення посівних площ і гарні погодні умови.