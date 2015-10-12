Кількість прихильників ідеї визнати боротьбу ОУН-УПА за незалежність України перевищила кількість противників - опитування

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у жовтні 2015 року, 41% опитаних підтримує ідею визнати ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України, 38% опитаних – не підтримують.

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Ще 21% не визначились з цього питання.

Зазначається, що протягом 2014-2015 років кількість прихильників визнання ОУН-УПА зросла з 27% до 41%, натомість противників цієї ідеї істотно поменшало (з 52 до 38%).

Таким чином, вперше за роки дослідження даного питання кількість прихильників визнання ОУН-УПА в Україні перевищила кількість противників.

Ідею визнати ОУН та УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України найбільше підтримують на Заході (76%), а найменше на Півдні (27%) і Сході (23%).

Чим молодші респонденти, чим вищий рівень освіти і доходів, тим більше вони підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України. Також відносно більше підтримки серед чоловіків та україномовних респондентів.