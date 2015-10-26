У Кіровоградській міськраді оголосили результати опитування щодо перейменування міста.

Про це повідомляє gre4ka.info.

Як повідомляється в опитуванні взяли участь 45 863 осіб. З них понад 35 тисяч проголосували за Єлисаветград.

"Сьогодні з 8:00 до 17:00 біля всіх виборчих дільницях працювали наші групи опитування громадян щодо перейменування міста. Після виходу з дільниці людей, які проголосували, їм пропонували проголосувати за перейменування міста. Голосували люди за паспортом, тобто за місцем реєстрації і видавався бюлетень, де представлені 7 назв, люди робили свій вибір і кидали його у скриньку. О 17:00 ми робочі групи привезли у міськвиконком, щоб люди не вважали аби як, тому що багато людей у нас працювали на вулиці. Потім у приміщенні міськради і під контролем заповнювали протоколи", - розповів про процесі опитування заступник Кіровоградського міського голови Сергій Колодяжний.

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У свою чергу чиновник переконує, що порушень про які говорять в соцмережах, йому бачити не довелося.

"Я об'їхав 57 місць і ні однієї такої ситуації не бачив. Мої колеги теж. На мою думку ці результати відображають думку людей", - переконує Колодяжний.

Далі результати опитування міськрада спробує подати на розгляд Верховної Ради, йдеться в повідомленні.