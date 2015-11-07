Україна приєднається до міжнародної системи оцінювання знань учнів та студентів
Україна планує приєднатися до міжнародної програми оцінювання знань студентів та учнів PISA, що підтримується Організацією економічної співпраці та розвитку (ОЕСР).
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі заявила заступник міністра освіти Інна Совсун. За її словами, повноцінна участь України в цій програмі стане можливою у 2018 році.
Читайте такожВ Україні 12-річну освіту в школах можуть ввести в 2017 році«Кілька місяців перемовин, і от сьогодні отримали новину, що ОЕСР погодили заявку України на включення її до складу країн, що братимуть участь міжнародному дослідженні PISA (Programme for International Student Assessment), - написала Совсун. - PISA дає можливість протестувати навички з читання, перевірити математичну грамотність та знання з природничо-наукових дисциплін 15-річних учнів».
За словами чиновниці, українська освітня система нарешті матиме можливість вийти з числа аутсайдерів міжнародних освітніх порівняльних досліджень та оцінити свої результати у порівнянні з іншими країнами.
«Крім того, PISA за умови систематичної участі - це інструмент для прослідковування тенденцій розвитку освіти та вироблення відповідних evidence-based (заснованих на дослідженнях - УНІАН) політик у сфері. Звісно, це лише перший крок. Далі - забезпечення фінансування, утворення національної команди з імплементації», - повідомила Інна Совсун.