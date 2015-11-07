Україна приєднається до міжнародної системи оцінювання знань учнів та студентів

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі заявила заступник міністра освіти Інна Совсун. За її словами, повноцінна участь України в цій програмі стане можливою у 2018 році.

Читайте такожВ Україні 12-річну освіту в школах можуть ввести в 2017 році«Кілька місяців перемовин, і от сьогодні отримали новину, що ОЕСР погодили заявку України на включення її до складу країн, що братимуть участь міжнародному дослідженні PISA (Programme for International Student Assessment), - написала Совсун. - PISA дає можливість протестувати навички з читання, перевірити математичну грамотність та знання з природничо-наукових дисциплін 15-річних учнів».

За словами чиновниці, українська освітня система нарешті матиме можливість вийти з числа аутсайдерів міжнародних освітніх порівняльних досліджень та оцінити свої результати у порівнянні з іншими країнами.

«Крім того, PISA за умови систематичної участі - це інструмент для прослідковування тенденцій розвитку освіти та вироблення відповідних evidence-based (заснованих на дослідженнях - УНІАН) політик у сфері. Звісно, це лише перший крок. Далі - забезпечення фінансування, утворення національної команди з імплементації», - повідомила Інна Совсун.