Президент пообіцяв припинити торгівлю з окупованим Кримом – Чубаров

Про це Чубаров заявив у суботу, 21 листопада, під час мітингу біля Адміністрації президента, після зустрічі з Порошенком, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми говорили про моменти, пов’язані з товарною блокадою. Президент сказав, що він дає доручення уряду на понеділок-вівторок ухвалити рішення про припинення торгівлі з окупованим Кримом», – сказав голова Меджлісу.

Він зазначив, що Порошенко наступного тижня має доручити уряду припинити торгівлю з Кримом.

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Рефат Чубаров повідомив, що 22 листопада відбудеться зустріч з міністром енергетики і вугільної промисловості Володимиром Демчишиним щодо непідписання нового договору про постачання електрики до Криму, якщо у ньому не буде прив’язки до дотримання прав людини на півострові.

Про це повідомляє і уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. За його словами, також найближчим часом рух вантажного транспорту на окуповану територію буде припинений.

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Як повідомляв УНІАН, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запевнив, що учасники блокади Криму не протистоять Україні, але вони вимагають прийняття владою ефективних заходів, спрямованих на захист прав громадян України, які проживають на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, "хтось у Києві" сильно переживає за те, що військові гарнізони російських окупантів в окупованому Криму та ракетно-зенітні комплекси, спрямовані проти України та її сусідів, залишаться без електрозабезпечення.

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Нагадаємо, сьогодні біля будівлі Адміністрації президента України в Києві зібралися близько 50 активістів кримськотатарського народу, які побоюються розгону акції з блокади Криму в Херсонській області. Вони вимагали відвести силовиків, які оточили сьогодні учасників акції, що перешкоджали ремонту пошкоджених електроопор.