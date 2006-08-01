У Києві подорожчав хліб

У Києві з сьогоднішнього дня зросли ціни на основні види хліба.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його словами, підвищення цін на хліб не регулювалося розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Натомість, адміністрація, вивчаючи ринок зерна та хліба, ситуацію та економічні умови, які склалися на цьому ринку, доручила своїм відповідним розпорядженням Головному управлінню з питань цінової політики проводити реєстрацію підвищення цін на хліб, який випікається ВАТ “Київхліб”, у випадку їх економічного обґрунтування. У свою чергу “Київхліб” подав відповідні розрахункові матеріали, після вивчення яких з деяким коригування в бік зниження, ГУ зареєструвало нові ціни на хліб, які введено з сьогоднішнього дня в Києві.

Говорячи про причини, через які відбулося підвищення цін на хліб В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ зазначив, що до сьогоднішнього дня ціна на хліб в столиці були найнижчими по Україні. Але такий рівень цін стримувався “дещо штучно”, тобто за рахунок певних дотацій з міського бюджету підприємств, які забезпечують місто хлібом “Київхліб” і “Київмлин”, та займаються його транспортуванням та перевезенням.

“Зараз стоїть завдання, що рівень цін на хліб має бути таким, щоб забезпечити рентабельне його виробництво з урахуванням нових цін на зерно, яке задекларували урядові органи – це не менше 700 грн. за тонну плюс доставка”, - підкреслив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що слід врахувати те, що з моменту затвердження останніх цін у 2004 р. мінімальна заробітна плата виросла з 205 грн. і до кінця цього року очікується 400 грн.; розмір середньомісячної зарплати в Києві в 2004 р становив 967 грн., а зараз очікується 1 тис. 800 і на кінець року є прогноз, що досягне 2 тис. грн. на 1 працюючого; середній розмір пенсії підвищився з 354 грн. в 2004 р. до 545 грн. в 2006 р., а індекс інфляції за цей період становив близько 25%. Крім того, підвищилась ціна на газ на 70%, на електроенергію, а також суттєво підвищились ціни на наповнювачі, які застосовують при випіканні хліба. Таким чином, зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, це все призвело до того, що виробництво борошна та хліба стало збитковим. Водночас зараз настає час для проведення закупівлі зерна нового врожаю і підприємствам, які займаються виготовленням хлібобулочних виробів, необхідно взяти кредити на 70-100 млн. грн., а при їх збитковості це не можливо.

“Це нас вимусило погодитись із пропозиціями “Київхліба” і задекларувати з сьогоднішнього дня нові ціни на хліб, які вище від діючих в середньому на 30-40 коп. На елітні види хліба підвищення буде становити дещо більше – в ряді випадків це може становити від 40 до 60 коп.”, - повідомив начальник ГУ з питань цінової політики.

За його інформацією, від сьогодні хліб “Український” домашній подовий буде коштувати 1,64 грн., хліб білий першого ґатунку – 1,60 грн., батон вищого ґатунок – 1,40 грн. В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ зазначив, що батон за новими цінами все одно залишається найдешевшим по Україні, а стосовно “Українського” хліба і білого першого ґатунку, то Київ ввійде в п’ятірку найнижчих цін по Україні.

Щодо того, чи передбачаються якісь дотації для малозабезпечених жителів столиці через підвищення ціни на хліб, за словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, питання окремих таких дотацій поки не розглядається міською владою. “Якщо брати армійську норму споживання хліба на добу, то для однієї особи це підвищення буде становити залежно від тих сортів хліба, що людина споживає десь від 4 до 8 грн. на місяць, максимум 10 грн.”, – сказав він. Але зазначив, що в місті у зв’язку з можливим підвищенням тарифів на комунальні послуги, розробляється система постійної адресної допомоги малозахищеним верствам населення, яка враховуватиме і підвищенням цін на хліб.