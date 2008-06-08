У Перу знайшли унікальний храм, якому 4,5 тис. років

На півночі Перу знайдено один із найстаровинніших храмів, який налічує 4,5 тис. років.

Як заявив у Лімі відомий перуанський археолог Ігнасіо АЛЬВА, це відкриття дозволить розширити знання про багату культуру індіанців Моче, що передувала великій цивілізації інків, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Місцем знахідки стали руїни поблизу міста Чіклайо північного перуанського департаменту Ламбайєке, де розташовано археологічний комплекс Уака Рахада, що в 780 км від Ліми.

Цей район вважається колискою культури мочіка. За словами І.АЛЬВИ, примітивний храм завдовжки 20 метрів зроблено з глини. Вчені вважають, що спорудження храму почалася близько 4500 років тому, на первинному етапі розвитку культури індіанців Моче.

Економічною основою культури стародавніх перуанців було високорозвинуте іригаційне землеробство. Широко застосовувалися природні добрива. Землеробство доповнювалося розведенням лам та інших тварин, велику роль традиційно виконували рибальство і морський промисел, зазначає NEWSru.